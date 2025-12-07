Trebinjski profesor dobitnik prestižne Fulbrajtove stipendije: Milošević izabran među 3.200 kandidata

Profesor njemačkog i engleskog jezika u Gimnaziji "Jovan Dučić" u Trebinju Nemanja Milošević dobitnik je Fulbrajtove stipendije, jedne od najprestižnijih kada je riječ o obrazovanju.

Izvor: Srna/Milena Koprivica

Nagrada se dodjeljuje svake godine širom svijeta s ciljem unapređenja i proširenja znanja iz modernih tehnologija i osavremenjavanja obrazovanja.

Milošević je izjavio Srni da je ove godine ukupno 187 dobitnika stipendije, u konkurenciji od više od 3.200 kandidata širom svijeta, što, kako je naveo, naglašava veličinu postignuća.

On je naglasio da mu je stipendija omogućila da provede dva mjeseca u SAD, stekne nova znanja i iskustva koja će prenijeti u nastavu, a cilj mu je da osavremeni lekcije koje pruža učenicima.

"Riječ je o vrlo intenzivnom programu sa naglaskom na medijskoj pismenosti, novim trendovima u obrazovanju, vještačkoj inteligenciji i još mnogo čemu što će sasvim sigurno unaprijediti rad sa našim učenicima", rekao je Milošević.

Kako je pojasnio, program je koncipiran tako da svaki učesnik dobije priliku da aktivno učestvuje u radu jedne partnerske škole.

"Predavao sam u Srednjoj školi `Silvija Mendez`, koja radi isključivo sa mladima iz imigrantskih porodica koje imaju slabo ili nikakvo poznavanje engleskog jezika", rekao je Milošević i dodao da je to njegov rad učinilo posebno izazovnim, ali i dragocjenim iskustvom.

On je naveo da su mediji veoma prisutni u životu svakog čovjeka, pa tako i kod mladih, zbog čega je potrebno ukazati na različite uglove posmatranja informacija, razvijati kritičko razmišljanje i podsticati radoznalost.

Smatra da su nastavnici dužni, kako bi učinili nastavu zanimljivijom, da uključe nove sadržaje koji su aktuelni i koji su u skladu sa sadašnjim trenutkom.

"To je prioritet, a osim toga, tu je upotreba vještačke inteligencije, to je trend današnjeg vremena. Učenici su dobro upoznati o tim mogućnostima, međutim, profesori treba tome da se posvete, da sebi olakšaju posao, ali i da ga bolje približe učenicima", istakao je Milošević.

Prema njegovim riječima, tokom programa je boravio i na Univerzitetu Sjeverne Karoline, ali kao student, gd‌je je sarađivao sa vrsnim predavačima.

(MONDO/SRNA)