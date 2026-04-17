Danas smjena sunca i oblaka, uslovi za vožnju povoljni

U cijeloj BiH danas će biti sunčano uz umjerenu oblačnost koja lokalno u brdsko-planinskim područjima može donijeti slabu kišu ili kratkotrajni pljusak.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Uveče pretežno vedro, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, ujutro i uveče u Hercegovini pojačana bura.

Najviša dnevna temperatura biće od 16 do 22, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Stanje na putevima

Saobraćaj se na većini puteva odvija redovno, po pretežno suvim kolovozima, a na dionicama u usjecima mogući su odroni, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na magistralnom putu Foča-Miljevina, kod prvog tunela iz pravca Foče došlo je do većeg odrona zbog čega se saobraćaj odvija naizmjenično jednom trakom.

Obavještene su dežurne ekipe preduzeća za puteve, a iz AMS-a vozače mole da na ovoj dionici do ukljanjanja stjenskog materijala voze sa povećanim oprezom.

Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja. Planirana je potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra do 30. juna.

Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobro Polje - Jažići - Miljevina.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Karakaj tri - Drinjača, kao i na dionici magistralnog puta Banjaluka četiri - Banjaluka pet zbog radova na izgradnji priključka javne infrastrukture na dionicu.

Molimo sve vozače da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Zbog izvođenja radova na izgradnji pristupne saobraćajnice za čvorište "Omarska" na dijelu magistralnog puta Lamovita-Ivanjska izmijenjen je režim saobraćaja do 1. juna, kao i na dionici magistralnog puta Brod na Drini /Foča/ - Hum /Šćepan Polje/.

U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta Rača-Bijeljina, rejon Balatuna i Trnjaka. Saobraćaj će biti usporen sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, a prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta na Koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka, uključujući most, do tunela Putnikovo Brdo dva, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Rudanka-Doboj.

Na magistralnom putu Gradiška - Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu vozačima skreću pažnju na aktivirano klizište zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom.

Na regionalnom putu Razboj-Rudanka, na lokaciji prevoj Ljeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Zbog miniranja na kamenolomu "Rogoušići" doći će do obustave saobraćaja na dijelu magistralnog puta Podromanija - Mokro - Sumbulovac - Rogoušići - Donja Ljubogošta u mjestu Rogoušići i na dionici magistralnog puta granica RS/FBiH Lapišnica -LJubogošta, u mjestu Han Derventa, svaki radni dan i subotom između 12.00 i 16.00 časova, do 17. maja.

Zbog pojave odrona, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

U prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo zbog klizišta, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo zbog pojave klizišta saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, kao i na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani u dužini od 50 metara.

Na području FBiH zbog održavanja Međunarodne biciklističke trke danas će od 11.00 do 14.00 časova saobraćaj biti etapno obustavljen na relaciji Sarajevo-Mostar.

Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina /Banj Brdo/ putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom takom, naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Na regionalnom putu Zvornik-Priboj, u mjestu Goduš, saobraćaj se odvija usporeno-jednom trakom.

Zbog izvođenja neophodnih radova na dionicama auto-puta Sarajevo sjever - Podlugovi i Sarajevo zapad - Lepenica saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a zbog radova na sanaciji dilatacija na mostu na magistralnom putu Konjic-Tarčin, prije tunela Bradina, saobraćaj je takođe preusmjeren iz vozne u preticajnu traku.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Iz AMS-a napominju da se na granicama sa EU u popunosti primjenjuje sistem EES za građane trećih zemalja, zbog čega se mogu očekivati duža zadržavanja na graničnim prelazima sa Hrvatskom.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.