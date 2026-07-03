Povodom Dana nezavisnosti: Palata Republike večeras u bojama američke zastave

Povodom 250 godina nezavisnosti SAD Palata Republike u Banjaluci večeras će biti osvijetljena u bojama američke zastave.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Povodom 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, te nastavka jačanja dobre saradnje Republike Srpske i SAD, Palata Republike u Banjaluci večeras će biti osvijetljena u bojama američke zastave, saopšteno je iz Kabineta predsjednika Srpske.

Dan nezavisnosti u Sjedinjenim Američkim Državama nacionalni je praznik koji se slavi 4. jula.

Ovaj praznik slavi se u znak sjećanja na usvajanje Deklaracije o nezavisnosti 1776. godine.