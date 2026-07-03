logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Povodom Dana nezavisnosti: Palata Republike večeras u bojama američke zastave

Povodom Dana nezavisnosti: Palata Republike večeras u bojama američke zastave

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Povodom 250 godina nezavisnosti SAD Palata Republike u Banjaluci večeras će biti osvijetljena u bojama američke zastave.

15.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Povodom 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, te nastavka jačanja dobre saradnje Republike Srpske i SAD, Palata Republike u Banjaluci večeras će biti osvijetljena u bojama američke zastave, saopšteno je iz Kabineta predsjednika Srpske.

Dan nezavisnosti u Sjedinjenim Američkim Državama nacionalni je praznik koji se slavi 4. jula.

Ovaj praznik slavi se u znak sjećanja na usvajanje Deklaracije o nezavisnosti 1776. godine.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Palata predsjednika SAD Republika Srpska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ