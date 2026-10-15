Usluge mentalnog zdravlja dostupne bez uputnice: Direktno do stručne pomoći u domovima zdravlja

Osiguranici od sada mogu direktno do stručne pomoći u domovima zdravlja, a izmjenama pravilnika produženi su i rokovi važenja pojedinih uputnica.

Usluge zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja na primarnom nivou zdravstvene zaštite od sada su dostupne bez uputnice porodičnog ljekara. Ova promjena omogućava brži pristup stručnoj pomoći u trenucima kada su pravovremena reakcija i podrška od ključnog značaja za pacijente.

Istovremeno se rasterećuju porodični ljekari i smanjuju gužve u ambulantama porodične medicine.

Ova novina omogućena je izmjenama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu u Republici Srpskoj, kojim je, između ostalog, precizirano i trajanje važenja uputnica za različite nivoe zdravstvene zaštite.

Omogućavanje direktnog pristupa uslugama mentalnog zdravlja doprinosi smanjenju stigmatizacije, sprečavanju pogoršanja mentalnog stanja i pravovremenom započinjanju terapije, što može dovesti do boljih ishoda liječenja.

Produženo važenje uputnica u domovima zdravlja

Izmjenama pravilnika produžen je rok važenja uputnica za pojedine usluge na primarnom nivou zdravstvene zaštite, odnosno u domovima zdravlja, sa 30 na 90 dana.

Ova promjena odnosi se, između ostalog, na usluge radiološke dijagnostike, poput rendgenskog snimanja (RTG), laboratorijske dijagnostike, mamografije i ultrazvučnih pregleda koji se obavljaju u domovima zdravlja.

Uputnice za radiološku dijagnostiku na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, odnosno u bolnicama i Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, važe 180 dana.

Koliko važe pojedine uputnice?

Izmjenama pravilnika precizirani su i rokovi važenja drugih vrsta uputnica:

24 časa – uputnica za bolničko liječenje u slučaju hitnog prijema, interna bolnička uputnica, uputnica za bolnički smještaj i međubolnička uputnica za bolničko liječenje;

– uputnica za bolničko liječenje u slučaju hitnog prijema, interna bolnička uputnica, uputnica za bolnički smještaj i međubolnička uputnica za bolničko liječenje; 30 dana – uputnica za bolničko liječenje kada nije riječ o hitnom, već o elektivnom prijemu;

– uputnica za bolničko liječenje kada nije riječ o hitnom, već o elektivnom prijemu; 90 dana – uputnice za konzilijum i hemoterapiju;

– uputnice za konzilijum i hemoterapiju; 180 dana – uputnica za specijalistu, kao i uputnice za magnetnu rezonancu (MR) i kompjuterizovanu tomografiju (KT);

– uputnica za specijalistu, kao i uputnice za magnetnu rezonancu (MR) i kompjuterizovanu tomografiju (KT); 180 dana – uputnica za medicinsku rehabilitaciju;

– uputnica za medicinsku rehabilitaciju; 12 mjeseci – uputnica za dijalizni tretman.

Kada je riječ o specijalističko-konsultativnoj zdravstvenoj zaštiti, uputnica za specijalistu i dalje važi 180 dana. Ove usluge osiguranicima se pružaju u bolnicama, Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, kao i u privatnim zdravstvenim ustanovama koje imaju ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Obuhvaćeno je ukupno 11 specijalističkih oblasti, među kojima su interna medicina, kardiologija, neurologija, urologija, ortopedija i oftalmologija. Isti rok važenja od 180 dana odnosi se i na uputnicu za medicinsku rehabilitaciju.

Mogućnost korišćenja uputnice za dijalizni tretman u trajanju od 12 mjeseci ostaje na snazi, čime se olakšava ostvarivanje prava na ovu zdravstvenu uslugu.

Uputnice za MR i KT u elektronskom obliku

Uputnice za magnetnu rezonancu i kompjuterizovanu tomografiju i dalje važe 180 dana i izdaju se u elektronskom obliku.

Osiguranik sa sobom nosi potvrdu na kojoj su navedeni datum i vrijeme pregleda, kao i naziv zdravstvene ustanove u kojoj je pregled zakazan. Potvrda služi kao podsjetnik na zakazani termin.

U Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ističu da je namjera da se u narednom periodu papirne uputnice u potpunosti izbace iz upotrebe, te da se prava iz zdravstvenog osiguranja ostvaruju putem elektronske zdravstvene kartice.

Takav način već se primjenjuje kod elektronskih uputnica za lijekove na recept, kao i kod uputnica za MR i KT preglede.

Cilj je jednostavnije ostvarivanje prava

Potpuna digitalizacija zdravstvenog sistema trebalo bi da olakša ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja i učini zdravstvene usluge dostupnijim osiguranicima.

Za sva pitanja u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja građani mogu pozvati besplatni info-broj Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske: 0800 5 08 08.

Iz Fonda podsjećaju da provjerene informacije doprinose zaštiti prava osiguranih lica, zbog čega je važno koristiti dostupne kanale informisanja kako bi se zdravstvena zaštita ostvarivala što efikasnije.

(Mondo)