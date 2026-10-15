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U urušavanju krova škole poginulo 28 djece: U toku akcija spasavanja, strahuje se da ima još mrtvih (Video)

U urušavanju krova škole poginulo 28 djece: U toku akcija spasavanja, strahuje se da ima još mrtvih (Video)

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Broj poginulih u urušavanju krova škole u pakistanskom gradu Pešavaru porastao je na 29, uključujući 28 djece, javili su pakistanski mediji.

U urušavanju krova škole poginulo 28 djece Izvor: LiveNOW from FOX/youtube/screenshot

U ranijim medijskim izvještajima navedeno je da je u urušavanju krova privatne škole u Pešavaru, na sjeverozapadu Pakistana, poginulo najmanje 17 djece i nastavnik, a povrijeđeno više od 30 ljudi.


U julu se urušio Centar za obrazovanje u izgradnji u Lahoreu, kada je poginulo četvoro djece školskog uzrasta.

Građevinske nesreće su česte u Pakistanu jer se standardi gradnje slabo poštuju.

Objekti su izgrađeni od lošeg materijala, a bezbjednosne regulative se ignorišu radi smanjenja troškova.

(Mondo)

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