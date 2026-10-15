Odluke Vlade Srpske: Pomoć sportu u Brčkom i ulaganja u sisteme za navodnjavanje

Vlada RS odobrila je finansijsku pomoć od 200.000 KM za sportske organizacije iz Brčko distrikta, s ciljem olakšavanja njihovog rada. Pored toga, na današnjoj sjednici odobreno je i preusmjeravanje sredstava od povrata PDV-a za projekte u poljoprivredi i vodoprivredi.

Izvor: Biro Vlade RS za odnose s javnošću

Za obezbjeđivanje sredstava sportskim kolektivima zadužena su ministarstva finansija i porodice, omladine i sporta.

Iako na teritoriji Brčkog posluje preko stotinu sportskih klubova koji se takmiče širom Republike Srpske i BiH, tek 11 njih je uskladilo svoja akta sa novim Zakonom o sportu RS, zbog čega mogu biti finansirani od strane ministarstva, navodi se u saopštenju Vlade Republike Srpske.

Zbog nedovoljnih sredstava za redovne i takmičarske aktivnosti, mnoge organizacije suočavaju se sa otežanim uslovima rada.

"Klubovi sa ovog prostora predstavljaju važne stubove očuvanja srpskog jezika, tradicije i kulture te sportskog duha u multietničkoj zajednici od vitalnog značaja za Republiku Srpsku", ističe se u izvještaju, uz napomenu da većinu aktivnih članova čine najmlađe kategorije i omladina, pa ulaganje u njihov razvoj predstavlja direktnu investiciju za Srpsku.

Na 31. sjednici u Banjaluci, Vlada je donijela i odluke o korišćenju više od 230.000 KM iz sredstava po osnovu povrata PDV-a za projekte upravljanja vodama u slivu rijeke Drine, te projekte otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede.

Sredstva će biti usmjerena za troškove električne energije na pumpnim stanicama sistema za navodnjavanje, kao i za građevinske radove na seoskoj infrastrukturi i nabavku opreme.

"Ukoliko nabavke vrši jedinica lokalne samouprave, Jedinica za koordinaciju će sredstva za potrebe plaćanja nabavljenih roba, radova i usluga prenijeti u skladu sa njihovim instrukcijama", pojašnjavaju iz Vlade.

Takođe, usvojena je Informacija o učešću predstavnika Vlade RS u izradi Strategije za borbu protiv organizovanog kriminala u BiH za period od 2027. do 2030. godine, te je doneseno rješenje o imenovanju članova iz Srpske u radnu grupu.