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Cijene u blagom padu: Vozačima u Srpskoj i dalje popust na gorivo od 10 feninga

Cijene u blagom padu: Vozačima u Srpskoj i dalje popust na gorivo od 10 feninga

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Vlada Republike Srpske produžila je do 15. novembra mjeru podrške kojom samostalni preduzetnici i fizička lica pri kupovini benzina i dizela ostvaruju umanjenje cijene od 0,10 KM po litru.

Vozačima u Srpskoj i dalje popust na gorivo od 10 feninga Izvor: Zorana Jevtić

"U realizaciju ove mjere trenutno je uključeno 45 trgovaca naftnim derivatima sa ukupno 281 prodajnim mjestom širom Republike Srpske", saopšteno je iz Biroa za odnose sa javnošću Vlade Republike Srpske.

Lista privrednih subjekata koji učestvuju u ovoj mjeri dostupna je na veb stranici Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske.

Podsjećamo, cijena goriva u Srpskoj u blagom je padu u odnosu na kraj septembra, ali je i dalje visoka.

Prema trenutnim podacima, cijena evrodizela u Banjaluci kreće se od 3,71 do 3,81 KM po litru, dok se benzin prodaje po cijeni od 3,29 do 3,45 KM.

(Mondo)

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