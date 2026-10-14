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Teška nesreća kod Gruda: Mladić udario autom u kamion pa poginuo

Teška nesreća kod Gruda: Mladić udario autom u kamion pa poginuo

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Devetnaestogodišnji mladić iz Širokog Brijega poginuo je u saobraćajnoj nesreći u mjestu Medovići kod Gruda, kada je automobilom udario u parkirani kamion, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona.

policija rotacija Izvor: Shutterstock

Nesreća se dogodila u 13.59 časova, kada je mladić upravljajući automobilom "pežo" udario u parkirano teretno vozilo "man" sa prikolicom registarskih oznaka Srbije.

Uviđaj su obavili službenici Policijske uprave Grude, uz prisustvo dežurnog kantonalnog tužioca i sudskog vještaka saobraćajne struke. 

(Srna)

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Tagovi

Grude saobraćajna nesreća

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