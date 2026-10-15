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Horor na poslu zbog ljubavne osvete: Donijela ručak da podijeli sa kolegama, pa u tanjiru zatekla otrov

Horor na poslu zbog ljubavne osvete: Donijela ručak da podijeli sa kolegama, pa u tanjiru zatekla otrov

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Australijanka optužena za pokušaj trovanja koleginice otrovom za puževe. Incident se dogodio na radnom mestu, a istraga je u toku.

Donijela ručak da podijeli sa kolegama, pa u tanjiru zatekla otrov Izvor: Eric Cote/Shutterstock.com

Jedna Australijanka je optužena da je koleginici s posla, sa kojom je navodno bila u vezi, pokušala da podmetne otrov. Prema navodima policije iz savezne države Zapadna Australija, 43-godišnjakinja je u kari koji je pripremila 58-godišnja žrtva ubacila granule protiv puževa.

Incident se dogodio u februaru, kada je žrtva donijela ručak na posao i podijelila ga sa kolegama.

Nakon što su ujutru zajedno jeli, 58-godišnjakinja se kasnije vratila da pojede ostatak svog obroka. Tada je u hrani primetila jarkozelene granule. Probala je jelo i odmah osjetila da joj trne jezik, nakon čega je prestala da jede, piše BBC.

Žena je sumnjivu hranu predala policiji. Nakon višemjesečne istrage, protiv 43-godišnjakinje je podignuta optužnica. Tereti se za ugrožavanje života, zdravlja ili bezbjednosti drugog lica, a pred sudom bi trebalo da se pojavi 5. novembra.

Policija tvrdi da je optužena, čije ime nije objavljeno, pre incidenta otišla do skladišta sa hemikalijama, a zatim se vratila u prostoriju za zaposlene gdje se nalazio kari. Forenzičkom analizom utvrđeno je da granule pronađene u hrani sadrže metaldehid, izuzetno otrovnu supstancu koja se koristi u sredstvima protiv puževa.

Policijski komesar Kol Blanš izjavio je novinarima da metaldehid može izazvati teške povrede, pa i smrt.

"Izuzetno smo zahvalni što je osoba koja je probala kari odmah shvatila da nešto nije u redu", rekao je Blanš.

(Mondo)

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Tagovi

Australija otrov trovanje

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