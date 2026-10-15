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Globalno tržište u neizvjesnosti: Nemoguće očekivati stabilizaciju cijena goriva?

Globalno tržište u neizvjesnosti: Nemoguće očekivati stabilizaciju cijena goriva?

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Stabilnost cijena goriva ne može se očekivati u narednom periodu na globalnom nivou gdje se ne poštuju ni pravila ni dogovori, izjavio je ekonomista Saša Stevanović.

Benzinska pumpa Izvor: Slaven Petković - Mondo

Stevanović je naveo da je problem dizela i energije globalni problem i znak nestabilnosti.

"Mislim da se ne može očekivati stabilizacija cijena ako se na dogovor između SAD i Rusije odgovara nepriznavanjem tog dogovora. Kada imate svijet u kojem se ne poštuju pravila ni dogovori ne može se očekivati stabilnost", rekao je Stevanović.

Dodao je da je više za očekivati neizvjesnost i nestabilnost kao osnovni postulat.

"Na jedan korak ka nekom dogovoru, dva su nova koraka koja nas udaljavaju od rješenja. Šta znači rast cijene goriva možemo vidjeti na primjeru najveće ekonomije. Juče objavljeni podatak o inflaciji većoj od očekivane u SAD su napravile uzbunu na finansijskim tržištima", rekao je Stevanović.

Istakao je da će za obuzdavanje inflacije federalne rezerve Centralna banka SAD će morati da poveća kamatnu stopu, a njen rast će opet otežati ionako teške uslove koje neizvjesnost poslovanja donosi privredi i stanovništvu kako SAD, tako i svijeta.

Prema njegovim riječima, za očekivati je smanjenje zaposlenosti u najvećem ekonomskom sistemu svijeta.

Stevanović je rekao da na scenu treba da stupe politike stabilizacije, te podsjetio je da je i Nobelova nagrada ove godine iz ekonomije u oblasti stabilizacionih politika, odnoso politika koje treba da utiču na privatnu potrošnju domaćinstava.

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