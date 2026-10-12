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Dizel pojeftinio za pet do šest odsto: Rusija najavljuje dodatne isporuke do kraja godine

Dizel pojeftinio za pet do šest odsto: Rusija najavljuje dodatne isporuke do kraja godine

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Globalne cijene dizel goriva već su niže za pet do šest odsto, a dodatne isporuke iz Rusije na svjetsko tržište očekuju se do kraja godine, izjavio je zamjenik premijera Rusije Aleksandar Novak.

Dizel pojeftinio pet do šest odsto, Rusija povećava isporuke Izvor: MONDO/Uroš Arsić

"Dodatne isporuke iz Rusije na svjetska tržišta povećaće obim i djelimično uravnotežiti ponudu i potražnju. To već vidimo, uključujući i na globalnim cijenama dizel goriva, koje su se prilagodile, odnosno niže su za pet do šest odsto", rekao je Novak.

On je dodao da su se globalne cijene dizela gotovo udvostručile od početka godine.

Novak je precizirao da će Rusija do kraja godine na svjetsko tržište mjesečno isporučivati između tri i tri i po miliona tona dizel goriva.

Prema njegovim riječima, Rusija je ove godine isporučila energente Evropskoj uniji u vrijednosti od 21,3 milijarde dolara.

Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je u petak telefonom sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom. Američki lider izjavio je da je tokom razgovora postignut dogovor o isporuci dizel goriva iz Rusije.

Tramp je dodao da su Sjedinjene Američke Države veoma zadovoljne što dobijaju rusko dizel gorivo koje im je potrebno.

(Mondo)

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