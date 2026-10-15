"Pritisak na domaće tržište uprkos dogovoru SAD-a i Rusije": U Srpskoj se očekuje novo poskupljenje dizela

Gorivo na benzinskim pumpama u Srpskoj moglo bi poskupjeti već u narednim danima, jer veleprodajne cijene dizela premašuju trenutne maloprodajne, dok najava dodatnih količina ruskog goriva još nije donijela stabilizaciju tržišta.

Izvor: MONDO

Predsjednik Grupacije za trgovinu naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske Đorđe Savić ističe da se poslije objave dogovora Vašingtona i Moskve o privremenom ublažavanju američkih sankcija na ruski dizel berzanske kotacije nisu stabilizovale, pa pritisak na domaće tržište i dalje traje.

Savić navodi da je veleprodajna cijena dizela sa maksimalnom maržom već iznad 3,80 maraka po litru, dok se na benzinskim pumpama litar prodaje za 3,65 do 3,77 maraka.

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da je sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio isporuke dizela na američko i svjetsko tržište. Prema Trampovoj najavi, Rusija bi odmah trebalo da isporuči više od 300.000 tona, još 500.000 tona tokom novembra, a potom i milion tona.

Najavljena je i mogućnost dodatnih tri miliona tona u kratkom roku, u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta ruskih rafinerija. Prema riječima Savića, najavljene isporuke ne znače da će gorivo automatski pojeftiniti na evropskom, pa ni na domaćem tržištu.

"Ako znamo da je trenutna veleprodajna cijena sa maksimalnom maržom iznad 3,80 maraka, trenutno nema prostora za sniženje cijena i možemo očekivati novi rast cijena goriva", poručio je Savić.

Koliko su kretanja na tržištu promjenljiva, pokazuju i kotacije evrodizela prethodnih dana. Nakon poskupljenja od 21,2 feninga bez PDV-a u srijedu i četvrtak prošle sedmice, u ponedjeljak, prvog radnog dana berze poslije objave dogovora, uslijedio je pad od pet feninga po litru. Već sutradan cijena je ponovo porasla, i to za sedam feninga.

Savić objašnjava da se veleprodajne cijene formiraju na osnovu prethodnih berzanskih kotacija, zbog čega se poskupljenja mogu prenijeti na domaće tržište i prije nego što dodatne količine stignu do kupaca. Prema njegovim riječima, veleprodajna cijena dizela već narednog dana mogla bi biti viša za pet do sedam feninga po litru, dok maloprodajne cijene reaguju sa zakašnjenjem, zavisno od toga kada je gorivo nabavljeno.

"Primjera radi, danas će se formirati cijena na osnovu kotacije od juče, što znači da će cijene sutra biti više za pet do sedam feninga po litri dizela. Maloprodajne cijene reaguju sa određenim kašnjenjem u zavisnosti od sezone, rasta cijena i toga kada je distributer išao u nabavku, tako da tek za nekih deset do 15 dana dolazi do promjene", naveo je Savić.

Koliki će biti stvarni efekat dogovora, zavisiće i od toga koliko dizela Rusija može da isporuči.

Ruski potpredsjednik vlade Aleksandar Novak izjavio je da bi izvoz te zemlje do kraja godine mogao da dostigne tri do 3,5 miliona tona mjesečno, čime bi se vratio na nivo prije krize.

"Mislim da je ovo više psihološki momenat, a sigurno će dodatne količine ublažiti stanje na tržištu, ali moje mišljenje je da, nažalost, neće riješiti problem rasta cijena. Domaće tržište trenutno je najviše oslonjeno na luku Ploče u koju derivati dolaze iz evropskih rafinerija, tako da, ako gledamo kao sistem spojenih posuda, u Evropi fali ruskog dizela, a kada ga na određenim tržištima nedostaje i oni idu u potražnju, traže slobodne količine i to osjete i rafinerije kojima se snabdijeva naše tržište", rekao je Savić.

Ekonomista Branislav Jorgić ocjenjuje da je ključno da najavljene količine zaista stignu na tržište. To bi moglo biti otežano oštećenjima ruskih rafinerijskih i pretovarnih kapaciteta usljed ukrajinskih napada, kao i problemima sa energetskom infrastrukturom u regionu Persijskog zaliva.

"Obnova oštećenih postrojenja može potrajati, pa se poremećaji u snabdevanju ne mogu otkloniti preko noći. Za trajnije smirivanje tržišta zato su, osim većih količina, neophodne stabilne isporuke i veća ponuda gotovih derivata. Za ovdašnje potrošače to znači da pad cene sirove nafte ne donosi automatski pojeftinjenje na pumpama. Na konačnu cenu utiču kotacije gotovih derivata, troškovi nabavke i dostupnost goriva, a promene se u maloprodaji osjećaju sa zakašnjenjem", poručio je Jorgić.

STRAHOVI I OČEKIVANjA

Cijena nafte marke "brent" u ponedjeljak je skočila na 106 dolara po barelu. Razlog, eskalacija sukoba na Bliskom istoku. Vojna koalicija predvođena Saudijskom Arabijom napala je energetske terminale i skladišta goriva u Jemenu, što je pojačalo zabrinutost zbog mogućih poremećaja u snabdijevanju. Istovremeno, evropski berzanski indeksi su u porastu, dok investitori prate ekonomske pokazatelje iz Kine i Njemačke, komentare predsjednice Evropske centralne banke Kristin Lagard i najavljene podatke o potrošačkim cijenama u SAD.

(Glas Srpske/Mondo)