Radnik poginuo prilikom sječe šume kod Ilijaša: Preminuo tokom transporta u bolnicu

Radnik privatne firme iz Rogatice, koga je angažovalo Javno preduzeće "Sarajevo-šume", poginuo je danas prilikom sječe šume na nepristupačnom terenu kod Ilijaša, potvrdila je portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Mersiha Novalić.

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Novalićeva je navela da je Policijska uprava Ilijaš u 12.20 časova obaviještena da je u nesreći prilikom sječe drveta u mjestu Korita povrijeđen muškarac (33) iz Travnika.

Ona je dodala da je povrijeđeni preminuo u kolima Hitne pomoći tokom transporta prema Kliničkom centru u Sarajevu.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva, po čijem se nalogu obavlja uviđaj koji još nije završen.

(Srna)