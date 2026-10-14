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Radnik poginuo prilikom sječe šume kod Ilijaša: Preminuo tokom transporta u bolnicu

Radnik poginuo prilikom sječe šume kod Ilijaša: Preminuo tokom transporta u bolnicu

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Radnik privatne firme iz Rogatice, koga je angažovalo Javno preduzeće "Sarajevo-šume", poginuo je danas prilikom sječe šume na nepristupačnom terenu kod Ilijaša, potvrdila je portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Mersiha Novalić.

Radnik poginuo prilikom sječe šume kod Ilijaša Izvor: Shutterstock

Novalićeva je navela da je Policijska uprava Ilijaš u 12.20 časova obaviještena da je u nesreći prilikom sječe drveta u mjestu Korita povrijeđen muškarac (33) iz Travnika.

Ona je dodala da je povrijeđeni preminuo u kolima Hitne pomoći tokom transporta prema Kliničkom centru u Sarajevu.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva, po čijem se nalogu obavlja uviđaj koji još nije završen. 

(Srna)

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Ilijaš nesreća

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