Erbas opremljen senzorima i kamerama: Posmatrački let "Otvoreno nebo" iznad BiH od 23. do 27. septembra

Ministarstvo odbrane u Savjetu ministara saopštilo je da će od ponedjeljka do petka, 23. do 27. septembra, iznad BiH biti obavljen novi planirani posmatrački let Kanade, NJemačke, Letonije, Švedske i Velike Britanije u okviru ugovora "Otvoreno nebo".

Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH će, u saradnji s Ministarstvom inostranih poslova i Ministarstvom komunikacija i transporta u Savjetu ministara, te Međunarodnim aerodromom Sarajevo, realizovati posmatrački let Kanade, Njemačke, Letonije, Švedske i Velike Britanije, u skladu sa odredbama međunarodnog ugovora "Otvoreno nebo", saopšteno je danas iz Ministarstva odbrane.

Građanima je poslato obavještenje da je riječ o najavljenoj aktivnosti tokom koje će se posadi aviona i međunarodnim inspektorima pridružiti tim Oružanih snaga i Ministarstva komunikacija i transporta, te da nema potrebe za bilo kakvom uznemirenošću.

Ovaj let će biti obavljen avionom njemačkih vazduhoplovnih snaga "erbas A319 OH" opremljenim senzorima i kamerama za snimanje teritorije prema ugovoru "Otvoreno nebo".

Tačno vrijeme realizacije i putanja posmatračkog leta biće usaglašeni tokom zajedničke pripreme, nakon dolaska delegacije na sarajevski aerodrom.

Snimanje teritorije obavljaće se senzorima sertifikovanim u skladu sa odredbama ovog ugovora, nakon što ih pregledaju nadležni specijalisti Oružanih snaga.

Ugovor "Otvoreno nebo" predstavlja jedan od bezbjednosnih aranžmana koji zemljama članicama omogućuje snimanje teritorije zemlje iznad koje se obavlja posmatrački let radi pribavljanja podataka o vojnim snagama i njihovim aktivnostima.

Svrha ugovora "Otvoreno nebo" je izgradnja i razvijanje povjerenja među članicama, a BiH mu je pristupila 2003. godine.

Od tada, u saradnji sa ostalim članicama, BiH aktivno učestvuje u realizaciji posmatračkih letova, kako iznad svoje tako i iznad teritorije ostalih potpisnica ovog ugovora.