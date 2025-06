Dodik: Lažni narativ o građanskoj BiH doživio poraz u Strazburu

Predsjednik Rerublike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je presudom Suda u Strazburu u predmetu "Kovačević" lažni narativ o građanskoj BiH doživio poraz, te pozvao Bošnjake na dogovor kojem će osnova biti Dejtonski sporazum i Ustav BiH.

Dodik je naveo da se u BiH godinama pokušava održati priča o građanskoj zemlji, istakavši da je BiH zajednica dva entiteta i tri konstitutivna naroda.

"Hoćete reći da su Bošnjaci spremni da se odreknu svog nacionalnog predznaka da bi bili građani? Samo u jednom slučaju – političkom, a to je da dominiraju u BiH. Tome je došao kraj", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci

On je istakao da su razni licemjeri poput Slavena Kovačevića, koji je više puta mijenjao nacionalnu pripadnost, doveli do toga da je razotkrivena i prethodna manipulacija, a to je da je predstavnik BiH musliman.

"U Sudu u Strazburu je izlobirao svoje kolege koji su donijeli prvostepenu presudu. Ona je bila lažna, kao što je pokazala presuda /Velikog vijeća Suda u Strazburu/. Lažan je narativ da je BiH neka zajednica građana, Bosanaca, Hercegovaca. To je zabluda", poručio je Dodik.

On je ocijenio da bi bošnjačkom narodu bilo najbolje da razgovara sa političkim predstavnicima Hrvata i Srba.

"Najbolje bi im bilo da razgovaraju, jer mogu da vide da su ruinirane, ne samo ideologije na kojima sve zasnivaju, već da je ruinirana i BiH", naveo je Dodik.

On je rekao da to Srpskoj ne smeta u političkom smislu, te dodao da će BiH prestati da postoji onog trenutka kada više niko ne bude zainteresovan da radi na zajedničkom nivou.

"Mi smo sve manje zainteresovani. Mi samo popunjavamo praznine. Ništa drugo ne radimo i to ćemo činiti još više u narednom periodu", napomenuo je Dodik.

On je pozvao Bošnjake na dogovor, poručivši da je osnova Dejtonski sporazum i Ustav.

"Da prođemo sve stvari, te lažne reforme koje su sprovodili. Da vidimo šta je održivo, a šta nije. I da na taj način pokušamo da napravimo neki dogovor koji bi mogao da posluži kao dogovor za funkcionisanje BiH", rekao je Dodik i ponovio da Srpska podržava ustavnu, a ne antiustavnu BiH.

Slaven Kovačević, građanin BiH iz Sarajeva koji se ne izjašnjava kao Bošnjak, Srbin ili Hrvat, podnio je tužbu protiv BiH Evropskom sudu za ljudska prava zbog izborne diskriminacije. Po važećem Ustavu i izbornom zakonu, građani koji nisu iz reda "konstitutivnih naroda" ne mogu se kandidovati za Predsjedništvo BiH, niti mogu biti ravnopravno zastupljeni u Domu naroda. Takođe, birači iz Federacije mogu glasati samo za bošnjačkog ili hrvatskog člana Predsjedništva, a iz Srpske samo za srpskog.

Veliko vijeće Suda u Strazburu 25. juna 2025. presudilo je u korist Kovačevića, zaključivši da je BiH prekršila njegova prava. Sud je naložio da BiH mora omogućiti svim građanima jednak pristup izborima, bez etničkih i teritorijalnih ograničenja. Ova presuda je dodatni pritisak na vlasti BiH da provedu sve ranije presude koje zahtijevaju ravnopravnost građana bez obzira na etničku pripadnost.

