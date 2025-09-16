Sutra na sjednici Vlade RS o pranju peškira, posteljine i namještaja od prirodne bež kože...

Pred ministrima u Vladi Republike Srpske, na sjednici, zakazanoj za sutra, 17. septembra, nalaze se 42 tačke dnevnog reda

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Dvije se odnose na davanje saglasnosti za izbor najboljih ponuđača koji će, između ostalog, prati posteljine i peškire u zgradama Vlade.

Naime, 30. tačka dnevnog reda odnosi se na razmatranje Prijedloga rješenja o davanju saglasnosti Službi za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske da sprovede postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ove usluge.

Usluga se, kako je pojašnjeno, odnosi na čišćenje i impregnaciju namještaja od prirodne bež kože, pranje i hemijsko čišćenje zavjesa, paravana, posteljine, peškira i radnih uniformi za potrebe objekata Vlade Republike Srpske u Banjaluci i Istočnom Sarajevu.

Sljedeća, 31. tačka, takođe se odnosi na razmatranje Prijedloga rješenja o davanju saglasnosti Službi za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske da sprovede postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za slične usluge.

Ta usluga odnosi se na pranje staklene fasade, pranje i skidanje kamenca sa fontana, dubinsko čišćenje itisona, tepiha i stilskog namještaja, mašinsko poliranje podova od parketa i kamena i čišćenje kristalnih lustera.

(MONDO/Nezavisne)