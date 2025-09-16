Sutra na sjednici Vlade RS o pranju peškira, posteljine i namještaja od prirodne bež kože...

Pred ministrima u Vladi Republike Srpske, na sjednici, zakazanoj za sutra, 17. septembra, nalaze se 42 tačke dnevnog reda
Dvije se odnose na davanje saglasnosti za izbor najboljih ponuđača koji će, između ostalog, prati posteljine i peškire u zgradama Vlade.
Naime, 30. tačka dnevnog reda odnosi se na razmatranje Prijedloga rješenja o davanju saglasnosti Službi za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske da sprovede postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ove usluge.
Usluga se, kako je pojašnjeno, odnosi na čišćenje i impregnaciju namještaja od prirodne bež kože, pranje i hemijsko čišćenje zavjesa, paravana, posteljine, peškira i radnih uniformi za potrebe objekata Vlade Republike Srpske u Banjaluci i Istočnom Sarajevu.
Sljedeća, 31. tačka, takođe se odnosi na razmatranje Prijedloga rješenja o davanju saglasnosti Službi za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske da sprovede postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za slične usluge.
Ta usluga odnosi se na pranje staklene fasade, pranje i skidanje kamenca sa fontana, dubinsko čišćenje itisona, tepiha i stilskog namještaja, mašinsko poliranje podova od parketa i kamena i čišćenje kristalnih lustera.
(MONDO/Nezavisne)