Udar na džep BiH parlamentaraca: Izašao novi cjenovnik u restoranu, pečenje "čak" 6.5 KM

Dok građani s mukom sabiraju račune za hljeb, mlijeko i ulje, u Parlamentu BiH imamo pravi gastronomski raj s najnižim cijenama u zemlji. Ali, nažalost u taj objekat ne mogu ući svi građani.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Riječ je o restoranu Parlamentarne skupštine BiH o čijem povoljnom cjenovniku i ponudi mediji često pišu, a sada je Služba zajedničkih poslova institucija BiH pripremila i "poskupljenje" za funkcionere koji su glavni gosti tog objekta.

No, poskupljenje je više 'kozmetičko' nego stvarno, pa će oni s najdebljim novčanicima i dalje konzumirati hranu najjeftiniju u zemlji.

Sarme, paprika, ćufte…

Naime, i uz novi cjenovnik na kojem su cijene 'skočile’ za marku ili najviše dvije u odnosu na cijene u zadnjih deset godina koliko nisu mijenjanje u tom restoranu, za tek desetak maraka može se jesti kao u boljim sarajevskim, banjalučkim ili mostarskim restoranima, ali po trostruko nižoj cijeni koju plaćaju 'obični' građani za ista jela.

Travnička pljeskavica za 6 KM, supa za 1,5 KM, baklava ili neka druga poslastica za 2 KM, pa sve zaliveno sokom ili mineralnom vodom za još marku ili dvije pravi je 'gastro paket' za desetak maraka, a razlika stvarne cijene ide valjda na račun poreskih obveznika.

Tu su i sarme, punjene paprike, ćufte i čorbe, sve do 5 KM po porciji.

I dok građani na pijacama i u trgovinama jedva izlaze na kraj s poskupljenjima od 50 do čak 300 posto koje je kao razlog poskupljenja u restoranu PSBiH navela i nadležna služba, državni funkcioneri biftek s roštilja mogu pojesti za 10 KM, biftek u sosu od gljiva za 12 KM, teleće pečenje za 6,5 KM…

Od hadžijskog ćevapa za 7 KM, preko gazihusrevbegovog ćevapa za 15 KM, pa do klasičnih ćevapčića po cijeni od 5 maraka.

Za ljubitelje egzotičnijih okusa tu su mušule na buzaru po cijeni od pet KM, punjene lignje po osam KM, dok su škampi, orada i zubatac dostupni po cijeni od 60 i 70 KM, odnosno 45 KM po kilogramu ili do desetak maraka po porciji što je i dalje daleko povoljnije nego u bilo kojem ribljem restoranu.

A da sve ne ostane 'na suhom', u restoranu institucija BiH uz bezalkoholna pića poslužuju se i pivo po cijeni od 2,5 KM, vina od 0,75 l su od 20 do 30 KM po flaši, te rakije, viskiji i likeri po čaši od četiri do šest maraka.

U poređenju s realnošću u kojoj građani odvajaju enormne iznose za osnovne namirnice, ovo gastronomsko utočište djeluje kao paralelni svemir. Jer, dok ‘običan’ čovjek teško može sebi priuštiti nedjeljni ručak u nekom od restorana u BiH, u Parlamentu BiH je isplativije jesti nego kuvati kod kuće.

Inače, na novi cjenovnik u restoranu PSBiH saglasnost treba dati Vijeće ministara BiH koje će uskoro razmatrati ovaj prijedlog.

(MONDO/Raport.ba)