Marta Kos dala neobično obećanje BiH i pomenula proširenje: "Popeću se na Maglić kad završimo pregovore"

Marta Kos je rekla da se pored Plana rasta mora raditi i na otpočinjanju pregovora s EU, nakon što je BiH prošle godine u maju dobila zeleno svjetlo za otvaranje pregovora, ali od tada ništa nije urađeno

Evropska komesarka za proširenje EU, Marta Kos, obratila se državnim parlamentarcima danas u BiH, gdje boravi u trodnevnoj zvaničnoj posjeti. U fokusu njenog obraćanja našla se tema Plana rasta za Zapadni Balkan odnosno Reformske agende i podsjetila na rok koji BiH ima da istu dostavi, a komesarka je u jednom trenutku dala i neobično obećanje, za kraj pregovora o proširenju.

"Želimo vas u EU, vi ste deo EU porodice. Proveli smo anketu u EU i većina naših građana je za proširenje. BiH uživa najveću podršku od svih naših kandidata, Evropljani žele videti BiH u EU", kazala je Kos.

Govorila je o tome gdje je sve bila tokom svoje posjete BiH, navodeći sve ono što je čula u Civilnoj zaštiti, u Visokom na evropskoj nedjelji sporta, kao i u Varešu gdje je razgovarala s članovima civilnog društva.

"U prethodna dva dana sam razgovarala s mnogim ljudima iz različitih dijelova BiH, tu sam da slušam i saznam šta ljudi očekuju od nas, od EU. Previše je onih koji misle da nemaju drugog izbora osim da napuste ovu prelijepu zemlju i pronađu prilike negdje drugo. Osjećaju se sputano", kazala je.

Zatim se osvrnula na potrebni progres u BiH kako bi se približili vratima EU.

"Ja sam najveća zagovornica u EU, ali morate mi pomoći da bih ja pomogla vama. Videli smo pomake napred i da, kada je tu politička volja, onda je moguće napraviti pomak", kazala je.

Upozorila je da će Plan rasta, koji trenutno iznosi blizu milijardu evra, biti dodatno smanjen za 200 miliona evra ukoliko Reformska agenda ne bude dostavljena do kraja septembra ove godine.

"Plan rasta bi nam dosta pomagao, ali to zavisi od reformi, a meni i dalje nedostaje reformska agenda, i to ne razumijem. Ako Reformska agenda ne bude dostavljena do 30. septembra, predloženo je umanjenje od dodatnih 10 posto. Ovaj novac će otići onima u regionu koji ostvaruju rezultate", poručila je Kos.

Naglasila je da se, pored Plana rasta, mora raditi i na otpočinjanju pregovora s EU, nakon što je BiH prošle godine u maju dobila zeleno svjetlo za otvaranje pregovora, ali od tada ništa nije urađeno.

"Vrijeme je da nam konačno date partnera, potrebno je da imenujete glavnog pregovarača. Potrebno je da usvojite novi zakon o sudovima i novi zakon o VSTV-u, to je još uvek ostvarivo tokom ove godine, to je potrebno da bi pokrenuli otvaranje pregovora o pristupanju", rekla je komesarka.

Ona naglašava da se proširenja EU uglavnom dešavaju u talasima, i da trenutno ima pomaka na Zapadnom Balkanu te da se BiH mora potruditi da iskoristi taj talas. Kao odgovor na uspjeh, obećala je da će se popeti na najviši vrh u BiH.

"Ne propustite sljedeći talas. Hajde da zasučemo rukave i radimo zajedno. Kad završimo pregovore, popeću se na vašu najvišu planinu Maglić, to je moje obećanje, kao simbol prepreka koje smo zajedno prevazišli. I moja je zamisao da idemo svi koji ste sada tu, što znači da moramo početi da treniramo", poručila je Kos.

