Dodik: Zamolio sam Putina da u pregovorima sa Trampom ne zanemare Balkan

Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat predsjendika RS, izjavio je da je zamolio ruskog lidera Vladimira Putina da u dijalogu sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom ne ostavi po strani Balkan kao temu, kao i da pokuša da se dođe do trajnih rešenja.

Izvor: Nataša Čerimidžić/Srna

"Dodatno sam zamolio predsjednika da obrati pažnju na još jedan momenat koji može imati veliko značenje u pregovorima koje Rusija vodi sa SAD. Ukoliko bude postignut sporazum između dvije svjetske sile, izuzetno je važno da tema Balkana ne bude zanemarena", rekao je Dodik za ruske medije, nakon sastanka sa šefom ruske države u Sočiju, na marginama sastanka diskusionog kluba "Valdaj".

Prema njegovim riječima, moguće je da bi najispravnije rješenje bilo kada bi upravo Rusija i SAD, u okviru svog konačnog sporazuma, formirale komisiju za Balkan, koja bi pomogla da se situacija u regionu konačno stabilizuje kroz izradu trajnih rješenja i pravilnu organizaciju samih država.

Dodik je istakao da je susret sa predsjednikom Rusije pružio mogućnost da se razmotre sva pitanja koja su strane planirale.

"I, razumije se, neizbježno je bilo da se govori o situaciji kod nas. Bilo mi je važno da čujem njegovu ocjenu onoga što se dešava", naglasio je Dodik.

Dodik je naveo da je sa Putinom razgovarao o pojedinim oblicima saradnje koje su ranije dogovorili da unapređuju, o planu ekonomskog djelovanja Rusije i Republike Srpske imajući u vidu sadašnje okolnosti, kao i kulturnoj i sportskoj saradnji.

"Tako će jedan naš tim uskoro igrati u VTB ligi, što svjedoči o tome da se određene barijere ipak mogu prevazići, uprkos mogućim prijetnjama od strane evropskih asocijacija. Učestvujući u evropskim kupovima, mi biramo VTB ligu. Igraćemo, i biće nam omogućeno da se na košarkaškom terenu susrećemo sa vodećim klubovima Ruske Federacije", rekao je on.

Sva ta pitanja, dodao je Dodik, svakako su predstavljala važan dio bilateralnih razgovora, prenosi "Sputnjik".

"Za mene je od posebnog značaja bilo da se očuva sigurnost u stratešku podršku koju Rusija pruža u Savjetu bezbednosti UN — u vezi sa pitanjima koja se tamo pokreću, a o kojima smo takođe razgovarali sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovom", zaključio je Dodik.