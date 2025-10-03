Dodik zamolio Putina da zaštiti Srpsku od briselskih birokrata

Predsjednik Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat, izjavio je da je zamolio ruskog predsjednika Vladimira Putina da ne prepusti Srpsku na milost i nemilost briselskih birokrata, koji nastavljaju da "guše" Republiku Srpsku.

Izvor: Nataša Čerimidžić/Srna

"Jednostavno sam zamolio predsjednika Putina da ne propusti šansu koju sam pomenuo, kako ne bismo bili prepušteni na milost i nemilost sporednih birokrata u Briselu, koji nas nastavljaju da guše i sprečavaju da živimo normalno", rekao je Dodik za "Raša tudej".

Milorad Dodik se sastao juče sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom na marginama Diskusionog kluba "Valdaj" u Sočiju.