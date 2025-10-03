logo
Dodik zamolio Putina da zaštiti Srpsku od briselskih birokrata 3

Izvor SRNA
Predsjednik Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat, izjavio je da je zamolio ruskog predsjednika Vladimira Putina da ne prepusti Srpsku na milost i nemilost briselskih birokrata, koji nastavljaju da "guše" Republiku Srpsku.

Srn2025-10-2_213991_2.jpg Izvor: Nataša Čerimidžić/Srna

"Jednostavno sam zamolio predsjednika Putina da ne propusti šansu koju sam pomenuo, kako ne bismo bili prepušteni na milost i nemilost sporednih birokrata u Briselu, koji nas nastavljaju da guše i sprečavaju da živimo normalno", rekao je Dodik za "Raša tudej".

Milorad Dodik se sastao juče sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom na marginama Diskusionog kluba "Valdaj" u Sočiju.

Milorad Dodik Vladimir Putin sastanak

pametan narod

Mi trebamo znati zaštititi sami sebe od domaćih lopova i negativnih stranih uticaja.

REALNOST

RS uskoro dobija novog predsjednika a to neće biti ni Dodik, ni Putin.

A ZABRANA?

Dodik se i dalje bavi politikom?

