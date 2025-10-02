logo
Dodik se sastao s Putinom u Sočiju

Dodik se sastao s Putinom u Sočiju

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Sastanak predsjednika Republike Srpske kome je CIK oduzeo mandat Milorada Dodika i predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina počeo je u Sočiju.

dodik i putin sastanak u sočiju Izvor: Nataša Čerimidžić/Srna

Dodik je rekao da će sa ruskim liderom razgovarati o aktuelnoj situaciji i međusobnim odnosima, te da vjeruje da će biti napravljeni novi dogovori za budućnost.

"Razgovaraćemo o aktuelnoj situaciji, međusobnim odnosima, te analizirati šta je urađeno od onoga što je ranije dogovoreno", naveo je Dodik.

Prije sastanka predsjednik Ruske Federacije obratio se na plenarnoj sjednici 22. godišnjeg sastanka Međunarodnog diskusionog kluba "Valdaj", kojoj je prisustvovao i predsjednik Srpske.

