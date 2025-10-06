logo
Dodik: Vladajuća koalicija izlazi na izbore, referendum 9. januara

Izvor SRNA
0

Stranke vladajuće koalicije u Republici Srpskoj dogovorile su danas da izlaze na prijevremene predsjedničke izbore, a zajednički kandidat će biti Siniša Karan ispred SNSD-a.

Dodik najavio referendum 9. januara Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će predsjednici političkih partija činiti Izborni štab.

"Dogovorili smo da se održi referendum i da se održi sjednica Narodne skupštine, jer je neophodno da razmatra to pitanje", rekao je Dodik poslije sastanka lidera vladajuće koalicije.

On je naveo da će referendum ostati sa istim pitanjem o Kristijanu Šmitu i Sudu BiH, ali je naglasio da će otvoriti mogućnost da se Bošnjaci i dalje žale.

"Opredijeljeni smo da referendum bude održan", istakao je Dodik.

Ako Bošnjaci nastave sa stalnim žalbama, Dodik je istakao da će referendum vjerovatno biti održan 9. januara.

Tagovi

Milorad Dodik

