Dodik: Vladajuća koalicija izlazi na izbore, referendum 9. januara

Stranke vladajuće koalicije u Republici Srpskoj dogovorile su danas da izlaze na prijevremene predsjedničke izbore, a zajednički kandidat će biti Siniša Karan ispred SNSD-a.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će predsjednici političkih partija činiti Izborni štab.

"Dogovorili smo da se održi referendum i da se održi sjednica Narodne skupštine, jer je neophodno da razmatra to pitanje", rekao je Dodik poslije sastanka lidera vladajuće koalicije.

On je naveo da će referendum ostati sa istim pitanjem o Kristijanu Šmitu i Sudu BiH, ali je naglasio da će otvoriti mogućnost da se Bošnjaci i dalje žale.

"Opredijeljeni smo da referendum bude održan", istakao je Dodik.

Ako Bošnjaci nastave sa stalnim žalbama, Dodik je istakao da će referendum vjerovatno biti održan 9. januara.