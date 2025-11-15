Prvi put nakon 30 godina: Obilježen Dan Specijalne brigade policije MUP-a RS

Centralna manifestacija povodom Dana Specijalne brigade policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske održana je danas na trgu u Bijeljini u prisustvu visokih zvaničnika Srpske i mnogobrojnih građana.

Izvor: SRNA/Ljerka Bjelica

Čast, sloboda i jedinstvo riječi su koje su pratile postrojavanje veterana prvi put nakon 30 godina u slobodnoj Republici Srpskoj i prikazan je dokumentarni film o ovoj elitnoj jedinici.

Obilježavanju su prisustvovali lider SNSD-a Milorad Dodika, predsjednik Vlade Savo Minić, brojni ministri, NJegovo preosveštenstvo mitropolit zvorničko-tuzlanskog Fotija.

Nakon parastosa koji je služio mitropolit Fotije, vijence na spomenik braniocima u proteklom ratu položile su delegacije institucija Republike Srpske, Specijalne brigade policije, porodica poginulih, predstavnici grada i brojni građani.

Mitropolit Fotije istakao je u obraćanju da su veterani Specijalne jedinice junaci u ratu i u miru, da se danas pokazalo jedinstvo srpske političke elite i naroda, te upozorio da 30.000 postradalih za slobodnu Republiku Srpsku obavezuje da se čuva ova svetinja.

"Tu smo, tu ostajemo, tu ćemo biti, ovo je naša zemlja, da Bog blagoslovi Republiku Srpsku, uvijek u miru", poželio je mitropolit.

General policije LJubomir Borovčanin, jedan od komandanata ove elitne jedinice, ukazao je na značaj pamćenja značajnih događaja i ljudi, na svjedočenje istine.

"Ratne zastave danas su u rukama onih koji neće dozvoliti da se ruši ono što je pod njima stvoreno - sloboda i naša zadužbina Republika Srpska", poručio je general.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izrazio je duboko poštovanje svima koji su dali život za Republiku Srpsku.

"U oči vas gledam, sa nekima sam bio na ratištima i tada ste se mogli pouzdati u mene, sada sam u Vladi i možete se pouzdati u Vladu Republike Srpske da ćemo uvažiti sve ono što vi predstavljate, svi borci Republike Srpske, ponos Srpske", rekao je Minić.

On je dodao da Vlada ima veliku odgovornost i istakao da je ona stabilna i da sve obaveze izvršava na vrijeme.

"Sada je lakše vrijeme, ne zvižde meci i ne gine se, ali znajte da moramo, da smo podnosili i da ćemo podnijeti žrtvu da sve što je urađeno za Republiku Srpsku ne bude uzaludno i to naš jasan cilj", rekao je premijer i naglasio da Srpska nije ni protiv koga.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir je u obraćanju naglasio da ratnici srpski čine srpski narod velikim.

"Četiri godine ste hodili dolinom smrti, sprečavali da smrt susretne Republiku Srpsku, vaših devet odreda je bilo devet tvrđava Republike Srpske na čijim se zidinama tvrde volje, snage i ponosa slomio neprijatelj", ocijenio je Budimir.

Ako postoji jedinica, kako je rekao, koja ujedinjuje sve ratnike Srpske, to je Specijalna brigada policije.

"Vi se niste sklanjali, vi ste bili na prednjoj strani fronta, četiri godine rata. To je ono što spaja vječnost i nas, vi ste ta spona od Kosova naovamo", istakao je Budimir.

Prema njegovim riječima, 30 godina nije postrojena jedinica ovakvih srpskih ratnika.

"Republika Srpska nije nastala poklonom velikih sila, nego otporom velikim silama, jer mi smo bili iskra svjetskog otpora. Vi ste, braćo moja, zavjet Republike Srpske, zavjet da moja generacija nema pravo da izda, da mora da pogleda u oči vašim palim saborcima", zaključio je Budimir.

Dan osnivanja Specijalne brigade policije dio je obilježavanja slave MUP-a Republike Srpske - Svetog arhangela Mihaila.