logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Humanost na djelu: Kadeti policijske akademije prikupili pomoć za samohranog oca i njegovu kćerku Mašu (FOTO)

Humanost na djelu: Kadeti policijske akademije prikupili pomoć za samohranog oca i njegovu kćerku Mašu (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Kadeti 28. klase Policijske akademije MUP-a Republike Srpske još jednom su pokazali da osim što se obrazuju da štite bezbjednost građana i njihovu imovinu, u sebi nose i osjećaj humanosti.

policijski kadeti Izvor: MUP RS

Oni su prikupili i uručili novčanu pomoć za porodicu iz Banjaluke - samohranog oca Zorana Gotkovskog koji se brine o bolesnoj devetogodišnjoj kćerki Maši, a trenutno nije zaposlen.

Izvor: MUP RS

Pored novčane podrške, kadeti su obezbijedili i osnovne životne namirnice kako bi im olakšali svakodnevicu.

Izvor: MUP RS

Ovim gestom kadeti su pokazali solidarnost i empatiju prema onima kojima je podrška najpotrebnija, potvrđujući da pravi pripadnik policije nije samo čuvar reda i zakona, već i čovjek velikog srca. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

MUP RS policija humanost

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ