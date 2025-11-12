Humanost na djelu: Kadeti policijske akademije prikupili pomoć za samohranog oca i njegovu kćerku Mašu (FOTO)

Kadeti 28. klase Policijske akademije MUP-a Republike Srpske još jednom su pokazali da osim što se obrazuju da štite bezbjednost građana i njihovu imovinu, u sebi nose i osjećaj humanosti.

Oni su prikupili i uručili novčanu pomoć za porodicu iz Banjaluke - samohranog oca Zorana Gotkovskog koji se brine o bolesnoj devetogodišnjoj kćerki Maši, a trenutno nije zaposlen.

Pored novčane podrške, kadeti su obezbijedili i osnovne životne namirnice kako bi im olakšali svakodnevicu.

Ovim gestom kadeti su pokazali solidarnost i empatiju prema onima kojima je podrška najpotrebnija, potvrđujući da pravi pripadnik policije nije samo čuvar reda i zakona, već i čovjek velikog srca.

