Drugi rebalans budžeta RS za 2025. veći za 260 miliona KM: Vlada donijela odluke o podsticajima, zaduživanju...

Vlada RS utvrdila je danas, na 11. sjednici u Banjaluci, Prijedlog drugog rebalansa Budžeta RS za 2025. godinu po hitnom postupku. Budžetski okvir drugog rebalansa iznosi 6,75 milijardi KM, što je za 260 miliona KM više nego prvi rebalans iz juna.

Izvor: Vlada RS

Budžetski prihodi planirani su u iznosu od 5,472 milijarde KM, što je za 1,2 odsto više nego kod prvog rebalansa, dok su porezni prihodi veći za 1,7 odsto, saopšteno je iz Vlade RS.

Vlada je, takođe, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izvršenju budžeta RS za 2025. godinu, odluku o izmjeni odluke o dugoročnom zaduživanju RS, te nacrt zakona o zaduživanju, dugu i garancijama, koji će biti upućen Narodnoj skupštini.

Novi zakon predviđa detaljnije procedure zaduživanja, ograničenje kratkoročnog duga na 2,5 odsto BDP-a, kao i mjere za procjenu fiskalnih rizika i naplatu potraživanja.

Vlada je donijela Uredbu o dodjeli podsticaja iz nadležnosti Ministarstva energetike i rudarstva, s ciljem unapređenja privrednih aktivnosti, konkurentnosti i održivog razvoja. Posebno je naglašena podrška privrednim društvima u energetici, rudarstvu i dijelu prerađivačke industrije, te povećanje plata radnika kroz podsticaje

. Za period 1. januar – 30. juni 2025. godine dodijeljeno je 4,31 milion KM za 683 privredna subjekta, čime je povećana plata za 17.472 radnika prosječno za 10,16 odsto, ili ukupno oko 29,12 miliona KM. Ukupno su za dvanaest obračunskih perioda od jula 2019. do juna 2025. godine podsticaji iznosili 104 miliona KM za 80.390 radnika.

U oblasti zdravstva, Vlada je odobrila 7 miliona KM za finansiranje programa neinvazivnog prenatalnog testiranja iz krvi trudnice u 2026. godini, te sredstva iz kredita Svjetske banke u iznosu od 75,47 miliona KM za izmirenje duga javnih zdravstvenih ustanova i Doma zdravlja.

Vlada je prihvatila i niz mjera za razvoj lokalnih zajednica i infrastrukture: sufinansiranje projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština u iznosu od 198.250 KM, projektovanje i izgradnju magistralnog gasovoda Šepak – Novi Grad, sanaciju oštećenja na vodnim objektima u opštini Kozarska Dubica i rekonstrukciju objekata Doma zdravlja u Srebrenici.

U oblasti obrazovanja i kulture, Vlada je podržala regionalni projekt stručnog obrazovanja i karijernog vođenja učenika u osnovnim školama u periodu 2025–2027. godine, te realizaciju plana upisa u srednje škole za školsku 2025/2026. godinu sa ukupno 9.440 učenika. Takođe, izdvojena su sredstva od 140.600 KM za tehničko opremanje deset republičkih ustanova kulture, uključujući Narodno pozorište RS, Muzej RS i Kino-teku.

Vlada RS usvojila je i Informaciju o sprovođenju preporuka GREVIO komiteta u vezi sa Konvencijom o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, čime se osigurava praćenje i izvještavanje o implementaciji preporuka Savjeta Evrope.