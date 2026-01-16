logo
Rad za 600 KM demotiviše: Članovi Komisije za sprečavanje sukoba interesa traže povišicu od 1.000 KM

Rad za 600 KM demotiviše: Članovi Komisije za sprečavanje sukoba interesa traže povišicu od 1.000 KM

Autor N.D. Izvor Glas Srpske
0

Iako su nova pravila na polju sprečavanja sukoba interesa u primjeni tek nešto duže od godinu, pojedini članovi nadležne komisije procjenjuju da im je za odlučivanje o tim predmetima malo 600 maraka mjesečno te je zatražena povišica od čak 1.000 KM.

Parlament BiH i Savjet ministara Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Zakon je usvojen u martu 2024. godine, a njegova primjena počela je u septembru iste godine. Jedna od ključnih novina bila je formiranje nezavisne Komisije za odlučivanje o sukobu interesa, čiji članovi više nisu parlamentarci, već nezavisni stručnjaci koje bira Parlamentarna skupština BiH na mandat od pet godina bez mogućnosti reizbora, piše Glas Srpske.

Komisiju čini sedam članova: Dejan Ružić, Dženan Šečerbajtarević, Ilma Mehić Jusufbašić, Danijela Despotović, Slavka Alagić, Ljubomir Kuravica i Andreja Softić, koji, prema važećim propisima, primaju mjesečnu naknadu u visini osnovice za obračun plata u institucijama BiH, odnosno 600 KM.

Još u prvom izvještaju o radu Komisije istaknuto je da ta naknada ne odgovara obimu poslova, obavezama i odgovornostima članova, posebno imajući u vidu da pojedini članovi, koji ne žive u Sarajevu i okolini, snose dodatne troškove putovanja i smještaja, što dovodi do neravnopravnosti i diskriminacije među članovima.

Zajednička komisija za administrativne poslove Parlamentarne skupštine BiH podržala je izmjene zakona po hitnom postupku, prema kojima bi naknada članovima Komisije bila utvrđena u visini prosječne mjesečne neto plate u BiH. O tim izmjenama poslanici Predstavničkog doma trebalo bi da se izjasne 22. januara.

U obrazloženju prijedloga navodi se da je cilj povećanja naknada obezbjeđivanje efikasnog i nezavisnog rada Komisije, u skladu sa međunarodnim standardima u oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije. Upozorava se i da sadašnji iznos predstavlja demotivišući faktor, te da bi u budućnosti mogao dovesti do nedostatka zainteresovanih kandidata, naročito izvan sjedišta Komisije.

Dodatni problem predstavlja i kašnjenje u isplati naknada, koje su, kako je navedeno, nakon 11 mjeseci rada kasnile i do četiri mjeseca, što se u prijedlogu zakona navodi kao još jedan razlog za hitnu izmjenu postojećih odredbi.

