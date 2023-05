Dr Stevanović: Plašim se da ovo nije posljednji slučaj, to je efekat "ekspres lonca"

Dr Ivana Stevanović, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja kazala je u „Uranku“ na televiziji K1 da se nažalost dogodilo ono što niko nije ni sanjao da će se dogoditi u Srbiji i Beogradu.

"To su slike koje smo gledali u SAD, što je tamo svakodnevica. O tome će mnogo bolje govoriti psiholozi i psihijatri, to je takozvani efekat „ekspres lonca“. Ako su zaista tačni podaci da je dječak godinama bio isključivan iz društva ili na neki način trpeo „buling“, to je lekcija koju ćemo naučiti iz ovoga, da u budućnosti radimo na sistemu vrijednosti i onome što nam je zaista bitno. Meni je zapanjujuća činjenica da je dječaku bilo tako lako dostupno oružje, kao i način na koji je on došao do njega, ušetao u školu sa pištoljem sa ne znam ni ja koliko metaka i uradio ovo u dvorištu škole i učionicama", rekla je kriminolog dr Ivana Stevanović i dodala da neke stvari, šta god uradili, ne mogu da se preveniraju.