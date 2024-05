Ispovijest Miloša koji je preživio masakr u Malom Orašju: Vidio sam da ne mogu da bježim pa sam se pravio mrtav

Ispovijest mladića ranjenog u Malom Orašju tokom masakra koji se dogodio prošle godine.

Miloš Jovanović, mladić koji je ranjen u masakru u Malom Orašju 4. maja 2023. godine, u kojem je ubijeno devetoro mladih ljudi - od kojih većina drugara sa kojima se svakodnevno družio - na godišnjicu svirepog zločina, prisjetio se kako je izgledala noć koja mu je promijenila život.

"Na nas je krenuo rafal. Burazer je bio tu iza mene, kad je vidio da sam pao ranjen on me je povukao malo. Vukao, vukao, vukao me je, ali sam ga onda otjerao. Vidio sam, nema šta, ne mogu da bježim, pa sam se pravio mrtav i to je to. Taj osjećaj ne mogu da opišem - ne znaš da li smiješ da dišeš, da li smiješ da žmuriš... da li... šta da radiš", ispričao je Miloš Jovanović u dokumentarcu "Oni nisu inicijali", koji se emitovao na RTS.

"Samo da svi budemo živi"

Miloš potom opisuje užas koji je prošao kada je ranjen u nogu, a potom kako je izgledao put to bolnice i prvi pregled doktora.

"Već kada sam stigao u bolnicu, već su bolovi krenuli, nisam mogao da izađem iz auta. Doktori su me pregledali, samo sam im rekao, zaustavite krvarenje, samo idite kod drugih, nemojte kod mene. Znam da nisam najgori, idite samo kod drugih, pomozite njima", dodaje Miloš.

U jednoj noći je izgubio nekoliko najdražih ljudi, ali kako navodi, ima osjećaj kao da su i dalje tu, pored njega.

"Sve imam osjećaj da su tu pored mene, da su živi. I onda u sebi kažem što nisam dobio ja više metaka, da se to rasporedi da budemo svi živi. Samo da budemo živi", kazao je.

Podsjetimo, 4. maja prošle godine ubijeno je devet osoba, dok je 12 ranjeno u tragediji koja je potresla Srbiju samo dan nakon masovnog ubistva o osnovnoj školi u Beogradu.

