Drama kod Niša: Zemlja zatrpala radnika na pet metara dubine

Autor Uroš Matejić
0

U selu Čapljinac, u opštini Doljevac kod Niša, danas oko 13 časova došlo je do obrušavanja zemlje tokom radova na kanalizacionoj mreži, pri čemu je jedan radnik ostao zatrpan na dubini od pet metara.

Zemlja zatrpala radnika kod Niša Izvor: RINA.RS

U selu Čapljinac u opštini Doljevac kod Niša, tokom radova na kanalizacionoj mreži obrušila se zemlja i zatrpala muškarca na dubini od pet metara. Vatrogasna ekipa brzo je stigla na lice mjesta i kako saznajemo uspela da izvuče povrijeđenog muškarca. Ljekari Hitne pomoći, potom su preuzeli brigu o njemu.

"Oko 13 časova je u selu Čapljinac došlo do obrušavanja zemlje i jedna osoba je ostala zatrpana prilikom iskopavanja kanalizacione infrastrukture. Zemlja je zatrpala radnika i vatrogasne ekipe odmah su otišle na lice mjesta", kaže izvor blizak slučaju.

Kako navodi, u akciji spašavanja učestvovalo je 12 vatrogasaca-spasilaca sa pet vozila, i oni su velikom brzinom uspjeli da sa dubine od pet metara izvuku povrijeđenog muškarca, koji je bio u svjesnom stanju.

(Kurir/Mondo) 

