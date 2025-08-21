Drama kod Niša: Zemlja zatrpala radnika na pet metara dubine

U selu Čapljinac, u opštini Doljevac kod Niša, danas oko 13 časova došlo je do obrušavanja zemlje tokom radova na kanalizacionoj mreži, pri čemu je jedan radnik ostao zatrpan na dubini od pet metara.
U selu Čapljinac u opštini Doljevac kod Niša, tokom radova na kanalizacionoj mreži obrušila se zemlja i zatrpala muškarca na dubini od pet metara. Vatrogasna ekipa brzo je stigla na lice mjesta i kako saznajemo uspela da izvuče povrijeđenog muškarca. Ljekari Hitne pomoći, potom su preuzeli brigu o njemu.
"Oko 13 časova je u selu Čapljinac došlo do obrušavanja zemlje i jedna osoba je ostala zatrpana prilikom iskopavanja kanalizacione infrastrukture. Zemlja je zatrpala radnika i vatrogasne ekipe odmah su otišle na lice mjesta", kaže izvor blizak slučaju.
Kako navodi, u akciji spašavanja učestvovalo je 12 vatrogasaca-spasilaca sa pet vozila, i oni su velikom brzinom uspjeli da sa dubine od pet metara izvuku povrijeđenog muškarca, koji je bio u svjesnom stanju.
(Kurir/Mondo)