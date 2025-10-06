Haos u kotorskoj bolnici: Napadnut hirurg, infektolog se zaključao u sobu da spase živu glavu

Muškarac napao dežurnog hirurga i infektologa Aleksandra Zekića, koji je u incidentu povrijeđen i bio zarobljen u sobi.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dežurni hirurg kotorske bolnice jutros je povrijeđen, a infektolog je bio zarobljen u sobi od muškarca čiji identitet i motivi za ovaj incident nisu poznati.

Podgoričke Vijesti su prenijele da je infektolog Aleksandar Zekić na Fejsbuk profilu objavio da su umjesto da se usredsrede na pomoć i zbrinjavanje pacijenata, morali da nađu način da izvuku živu glavu.

Naveo je da sistem mora naći način da se izbori sa napadima na ljekare, koji su uzeli maha, ili da medicinari savladaju vještine samoodbrane.