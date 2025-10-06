logo
Haos u kotorskoj bolnici: Napadnut hirurg, infektolog se zaključao u sobu da spase živu glavu

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor Vijesti.me
Muškarac napao dežurnog hirurga i infektologa Aleksandra Zekića, koji je u incidentu povrijeđen i bio zarobljen u sobi.

muškarac napao i zarobio ljekara u kotoru Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dežurni hirurg kotorske bolnice jutros je povrijeđen, a infektolog je bio zarobljen u sobi od muškarca čiji identitet i motivi za ovaj incident nisu poznati.

Podgoričke Vijesti su prenijele da je infektolog Aleksandar Zekić na Fejsbuk profilu objavio da su umjesto da se usredsrede na pomoć i zbrinjavanje pacijenata, morali da nađu način da izvuku živu glavu.

Naveo je da sistem mora naći način da se izbori sa napadima na ljekare, koji su uzeli maha, ili da medicinari savladaju vještine samoodbrane.

Tagovi

napad Kotor ljekari

