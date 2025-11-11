Neobičan incident u Ljubljani: Priveden pripadnik Štajerske garde, htio da preda ilegalno oružje premijeru

Pripadnik Štajerske garde pokušao je da premijeru Robertu Golobu preda navodno ilegalno oružje ispred zgrade vlade u Ljubljanim, policija je reagovala i privela ga,

Policija je popodne intervenisala ispred zgrade Vlade u Ljubljani, gdje je pripadnik Štajerske garde želio da premijeru Robertu Golobu preda navodno ilegalno oružje, prenosi portal N1.

Iz policije su potvrdili da su priveli osobu koja je kod sebe imala predmete slične oružju. Ti predmeti su zaplijenjeni i biće poslati na analizu.

