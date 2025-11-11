logo
Neobičan incident u Ljubljani: Priveden pripadnik Štajerske garde, htio da preda ilegalno oružje premijeru

Neobičan incident u Ljubljani: Priveden pripadnik Štajerske garde, htio da preda ilegalno oružje premijeru

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Pripadnik Štajerske garde pokušao je da premijeru Robertu Golobu preda navodno ilegalno oružje ispred zgrade vlade u Ljubljanim, policija je reagovala i privela ga,

Priveden pripadnik Štajerske garde, htio da preda ilegalno oružje premijeru Golobu Izvor: xbrchx/Alexandros Michailidis/Shutterstock

Policija je popodne intervenisala ispred zgrade Vlade u Ljubljani, gdje je pripadnik Štajerske garde želio da premijeru Robertu Golobu preda navodno ilegalno oružje, prenosi portal N1.

Iz policije su potvrdili da su priveli osobu koja je kod sebe imala predmete slične oružju. Ti predmeti su zaplijenjeni i biće poslati na analizu.

 (STA/MONDO)

Slovenija oružje

