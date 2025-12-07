"Jugoslavija mora biti uništena što je prije moguće": Srbija došla u posjed strogo čuvane Hitlerove direktive

Srbija je za 40.000 dolara otkupila tajnu nacističku “Direktivu broj 25”, čuvanu decenijama u inostranstvu, a dokument uskoro stiže u zemlju i biće dostupan javnosti.

Vlada Srbije je na zahtjev Muzej žrtava genocida kupila na aukciji dokument i platila ga 40 hiljada dolara. Za njega se nadmetalo još 14 anonimnih kupaca. Zna se da se direktiva imala oznaku “strogo povjerljivo”, da se nalazila u arhivi Abvera i jedno vrijeme u SAD, ali gdje se do sada čuvala, kao i ko su bili vlasnici koji su je oglasili za prodaju, nije poznato.

Kako bilo, dokument bi trebalo da uskoro stigne u Srbiju i bude dostupan javnosti u nekoj od ustanova kulture.

Šta je pisalo u “Direktivi broj 25”? Sadržaj ovog dokumenta nije bio tajna. Nakon rata objavljen je u nekoliko knjiga, između ostalog, u “Dokumenti o spoljnoj politici Njemačke1918-1945” (“Documents on German Foreign Policy, 1918-1945”).

Evo šta je u njoj tačno pisalo (prevod):

“Direktiva br. 25

1. Vojni puč u Jugoslaviji promijenio je političku situaciju na Balkanu. Iako je Jugoslavija u početku davala izjave odanosti, mora biti smatrana neprijateljem i stoga uništena što je brže moguće.

2. Moja namjera je da u Jugoslaviju upadnemo u opštem pravcu Beograda i južno, koncentričnom operacijom iz oblasti Rijeka-Grac sa jedne strane i oblasti oko Sofije sa druge, i da jugoslovenskim oružanim snagama zadamo udarac koji će ih uništiti. Takođe namjerevam da odsečem krajnji južni dio Jugoslavije od ostatka zemlje i koristim ga kao bazu za nastavak njemačko-italijanske ofanzive protiv Grčke.

Brzo otvaranje Dunava za saobraćaj i okupacija rudnika bakra u Boru važni su zbog vojne ekonomije. Biće učinjeni pokušaji da se Mađarska i Bugarska privole da učestvuju u operacijama u zamjenu za mogućnost povratka Banata, odnosno Makedonije.

Unutrašnje političke tenzije u Jugoslaviji pooštriće se davanjem političkih obećanja Hrvatima.

3. Detaljno naređujem sljedeće:

a) Čim snage budu dovoljno pripremljene i vremenski uslovi dozvole, jugoslovensku avijaciju i Beograd treba uništitit danonoćnim bombardovanjem Luftvafea.

b) Operacija Marita (invazija na Grčku, prim. prev.) treba da počne u najpribližnije moguće vrijeme, ali nikako ranije. U početku će imati ograničeni cilj da zauzme Solunski zaliv kako bi se učvrstio položaj na visoravni Edese. U tu svrhu 18. armijski korpus može se prebaciti sa jugoslovenske teritorije.

Treba iskoristiti povoljne prilike da se spriječi formiranje fronta između Olimpa i visoravni Edese.

c) Sve raspoložive snage u Bugarskoj i Rumuniji mogu biti korišćene u napadima koje treba sprovesti iz oblasti Sofije u pravcu sjeverozapada i iz oblasti Ćustendil-Gornja Džumaja u pravcu zapada, uz uslov da barem jedna divizija uz protivvazdušnu odbranu ostane u naftonosnom području Rumunije radi njegove zaštite.

Očuvanje bezbjednosti na turskoj granici privremeno treba prepostiti Bugarima. Njemačka formacija, po mogućnosti oklopna divizija, treba da bude osnovana u njihovoj zaleđini radi pružanja podrške.

d) Proboj iz pravca Graca ka jugoistoku treba sprovesti čim se okupe potrebne snage. Vojsci se prepušta odluka da li će preći preko mađarske teritorije da otvori granicu. Snage na jugoslovenskoj granici treba odmah ojačati. Isto kao i duž bugarske granice, postoje važni ciljevi koji se mogu zauzeti istovremeno sa vazdušnim napadom, čak i prije početka opšteg napada.

e) Luftvafe će sa dvije napadačke grupe podržati operacije Dvanaeste armije i novih udarnih grupa koje će biti formirane u oblasti oko Graca. Ona će u vezi s tim uložiti glavne napore u zavisnosti od vremena potrebnog za napredovanje operacija vojske. Mađarske baze se mogu koristiti za koncentraciju snaga i njihovo angažovanje.

Treba ispitati da li 10. vazduhoplovni korpus treba angažovati sa italijanske teritorije. Bez obzira na to, zaštita transporta za Afriku mora biti osigurana.

Pripreme za zauzimanje ostrva Lemnos treba nastaviti, ali odluka o izvršenju ostaje na meni.

Treba stvoriti uslove za dovoljnu protivvazduhoplovnu zaštitu Graca, Klagenfurta, Filaha i Lobena, kao i Beča.

4. Osnovne sporazume sa Italijom sklopiće vrhovna komanda oružanih snaga.

Vojska će imenovati osoblje za vezu sa italijanskom Drugom armijom i Mađarima.

Što se tiče razgraničenja operativnog vazdušnog prostora sa italijanskim i mađarskim vazduhoplovnim osobljem, Luftvafe je ovlašćena da se sporazume sa vrhovnim komandama pomenutih država. Snabdevanje mađarskih baza može odmah početi.

5. Glavni komandanti će raportirati meni preko komande oružanih snaga u vezi sprovođenja operacija i bilo kakvih pitanja.”

Adolf Hitler

