Policija o pronađenoj lobanji iz Save: Vjerovatno ukradena iz bolnice ili fakulteta

Autor D.V. Izvor SRNA
Ljudske kosti pronađene oko podne u rijeci Savi u Zagrebu izložbeni su primjerak i nije riječ o posljedicama krivičnog djela djela, saopštila je večeras zagrebačka policija.

Rijeka Sava Izvor: Shutterstock

"Ustanovili smo da je riječ o izložbenom primjerku lobanje koja je najvjerovatnije otuđena iz jedne zdravstvene ustanove i sada utvrđujemo sve okolnosti. Svakako nije riječ ni o kakvim posljedicama krivičnog djela", rekli su iz policije hrvatskim medijima.

Iz policije nisu precizirali o kojoj ustanovi je riječ, već su kratko naveli da se okolnosti i dalje istražuju.

Kosti su pronađene u 11.50 časova kod Mosta mladosti, u rijeci Savi.

"Jutarnji list" objavio je da su maloljetna lica u vodi uz obalu pronašle plastičnu kesu u kojoj je bio veći kamen, ali i ljudska lobanja, te da je nakon uviđaja lobanja prevezena u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku kako bi se obdukcijom pokušao utvrditi uzrok smrti i identitet osobe.

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

