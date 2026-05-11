U Nišu uhapšen prevarant iz Bugarske: Starici javio da joj sin umire, pa joj uzeo 150.000 evra

Policija u Nišu uhapsila je državljanina Bugarske S. B. G. (61) zbog sumnje da je prevario sedamdesetčetvorogodišnju ženu iz Niša.

Policija u Nišu je po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u tom gradu uhapsila državljanina Bugarske S. B. G. (61), osumnjičenog da je telefonom pozvao sedamdesetčetvorogodišnju ženu iz Niša i rekao joj da je njen sin teško povrijeđen, nakon čega je tražio da mu da 150.000 evra za troškove navodnog liječenja, što je ona i učinila.

Kako je danas saopšteno iz Policijske uprave u Nišu, on je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je juče izvršio krivično djelo prevara.

Policija je brzim i efikasnim operativnim radom identifikovala i uhapsila osumnjičenog, a kod njega je pronađen gotovo sav novac koji mu je, kako se sumnja, dala sedamdesetčetvorogodišnja žena.

Osumnjičenom je, po nalogu tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

Policijska uprava u Nišu apeluje na građane, naročito starije osobe, da ukoliko ih pozovu nepoznate osobe i traže im novac, odmah obavijeste policijsku upravu ili najbližu policijsku ispostavu na broj telefona 192.