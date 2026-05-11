logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U Nišu uhapšen prevarant iz Bugarske: Starici javio da joj sin umire, pa joj uzeo 150.000 evra

U Nišu uhapšen prevarant iz Bugarske: Starici javio da joj sin umire, pa joj uzeo 150.000 evra

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Policija u Nišu uhapsila je državljanina Bugarske S. B. G. (61) zbog sumnje da je prevario sedamdesetčetvorogodišnju ženu iz Niša.

U Nišu uhapšen prevarant iz Bugarske Izvor: Robson90/Shutterstock

Policija u Nišu je po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u tom gradu uhapsila državljanina Bugarske S. B. G. (61), osumnjičenog da je telefonom pozvao sedamdesetčetvorogodišnju ženu iz Niša i rekao joj da je njen sin teško povrijeđen, nakon čega je tražio da mu da 150.000 evra za troškove navodnog liječenja, što je ona i učinila.

Kako je danas saopšteno iz Policijske uprave u Nišu, on je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je juče izvršio krivično djelo prevara.

Policija je brzim i efikasnim operativnim radom identifikovala i uhapsila osumnjičenog, a kod njega je pronađen gotovo sav novac koji mu je, kako se sumnja, dala sedamdesetčetvorogodišnja žena.

Osumnjičenom je, po nalogu tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

Policijska uprava u Nišu apeluje na građane, naročito starije osobe, da ukoliko ih pozovu nepoznate osobe i traže im novac, odmah obavijeste policijsku upravu ili najbližu policijsku ispostavu na broj telefona 192.

Možda će vas zanimati

Tagovi

niš Bugarska prevara

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ