Muškarac rođen 1947. godine preminuo je u Kliničkom bolničkom centru Split od posljedica teških povreda zadobijenih u požaru kod Omiša.

Izvor: screenshot/youtube jutarnji list/MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Muškarac rođen 1947. godine, koji je teško povređen u katastrofalnom požaru na području Omiša, preminuo je u Kliničkoj bolnici Split, saopštila je bolnica. On je drugi žrtva požara koji je izbio u Lokvi Rogoznici 13. avgusta i proširio se sve do Omiša.

"Uprkos svim preduzetim mjerama intenzivne njege i naporima ljekarskog tima, pacijent rođen 1947. godine, koji je zadobio teške povrede u požaru na području Omiša, preminuo je u Kliničkoj bolnici Split", saopštila je bolnica.

Dodali su da se ostali teško povrijeđeni pacijenti i dalje liječe na odjeljenju intenzivne njege i da su im životi u opasnosti.

"Izražavamo iskreno saučešće porodici preminulog pacijenta", saopštio je KBC Split, javlja Index.

Širenje požara

Veliki požar izbio je 13. avgusta oko 20 časova u šumskom području pored puta u području Lokve Rogoznice. Nošen jakim vjetrovima, brzo se proširio prema Omišu, zahvativši područje dužine oko 23 kilometra i širine do 1,5 kilometara. Izgorjelo je oko 1.000 hektara.

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Jedna osoba je pronađena mrtva na izgorelom području u Maloj Luci kod Stanića, a prema podacima Državnog tužilaštva, 38 ljudi je povređeno.

Veliki broj povređenih zadobio je opekotine i povrede respiratornog trakta. Neki od najteže povređenih iz Splita prevezeni su na dalje lečenje u Traumatološku kliniku Kliničke bolnice Sestre milosrdnice u Zagrebu.

Požar je prouzrokovao i ogromnu materijalnu štetu. Prema podacima Splitsko-dalmatinske županije, potpuno je izgorelo 28 kuća, 106 vozila i 45 plovila, kao i niz komercijalnih, ugostiteljskih i pomoćnih objekata.

Vidi opis Nova žrtva požara u Omišu: Teško povrijeđen muškarac podlegao povredama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 8 8 / 8

Policija i Državno tužilaštvo istražuju uzrok požara. Mjesto požara je utvrđeno, a snimci sa nadzornih kamera sa pogođenog područja su zaplijenjeni.