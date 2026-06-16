Laminat gubi popularnost: Parket se vraća na velika vrata u moderne domove

Nakon godina dominacije laminata, sve više vlasnika stanova i kuća okreće se parketu. Arhitekte i dizajneri enterijera ističu da prirodni materijali, dugotrajnost i bezvremenski izgled ponovo stavljaju drvene podove u prvi plan.

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Parket se vraća među najtraženije podne obloge nakon godina dominacije laminata.

Stručnjaci ističu dugotrajnost, prirodan izgled i mogućnost obnove kao glavne prednosti parketa.

Posebno su popularni dezeni u stilu "riblje kosti" i toplije nijanse drveta.

Do nedavno laminat je bio standard u mnogim domovima. Brzo postavljanje, niska cijena i širok izbor dezena osigurali su mu dominaciju na tržištu. Međutim, danas se trendovi uređenja enterijera očigledno mijenjaju, a arhitekte i dizajneri sve više se vraćaju klasičnom parketu.

Posljednjih godina laminat je bio sinonim za modernost i praktičnost. Međutim, vremenom su postali očigledni njegovi nedostaci: jeftinije laminirane verzije proizvode karakterističan tup zvuk, manje su otporne na vlagu i brže se troše. Dizajneri takođe ističu da su ponavljajući obrasci učinili enterijere kuća monotonim i bezličnim.

Povratak parketa u velikom stilu

Stručnjaci naglašavaju da sve više ljudi bira trajnije i prirodnije materijale. Trend 2026. godine su drveni podovi i klasični parket, posebno u dezenu "riblje kosti".

Upravo se ovi dezeni, poznati iz starih stanova, vraćaju u modu, kako u novim zgradama, tako i tokom renoviranja privatnih kuća.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda parket u stilu riblje kosti

Prirodni materijali se cijene

Nakon godina dominacije sivih tonova i vještačkih površina, dizajneri se sve više fokusiraju na autentičnost i udobnost.

Toplije nijanse drveta, medeni tonovi i tamni godovi drveta, koji su donedavno smatrani zastarjelim, ponovo dobijaju na popularnosti.

Parket je investicija za godine

Ključna prednost parketa je njegova izdržljivost. Dobro postavljen parket može se obnoviti mnogo puta: dovoljno ga je izbrusiti i ponovo lakirati ili nauljiti, pa pod izgleda kao nov. To je jasna prednost u odnosu na jeftinije plutajuće podove, koji u slučaju ozbiljnijih oštećenja obično zahtijevaju potpunu zamjenu.

Održivost i izdržljivost takođe igraju sve važniju ulogu u izboru materijala. Potrošači sve više razmišljaju o tome kako će njihovi domovi izgledati za 10 ili 20 godina, a ne samo tokom nekoliko narednih sezona.

Laminat je izgubio liderstvo, ali ostaje praktičan

Moderni parket danas se značajno razlikuje od onoga kakav je bio prije 30 ili 40 godina. Proizvođači nude šire daske, moderne završne obrade i izdržljivu konstrukciju, što omogućava kombinovanje klasičnih šara sa savremenim rješenjima za enterijer.

Upravo spoj tradicije i modernosti čini parket sve popularnijim među mlađim vlasnicima stanova.

Ipak, laminat neće potpuno nestati iz domova. Kvalitetni vinilni i laminatni podovi i dalje imaju svoje mjesto, posebno tamo gdje su cijena, brzina postavljanja ili otpornost na vlagu najvažniji faktori pri izboru podne obloge.

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