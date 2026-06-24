Na koliko godina treba krečiti fasadu? Ovo su najtraženije boje, a evo šta se radi sa stolarijom

U 2026. godini tamnosive kuće koje su dugo bile hit, polako odlaze u zaborav.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Fasadu treba krečiti na svakih 5 do 10 godina.

Topli neutralni tonovi su hit za eksterijer u 2026. godinu.

Lijep kontrast daju upečatljive boje stiolarije.

Većina ljudi razmišlja o krečenju svake dvije do četiri godine, u zavisnosti od stepena zaprljanosti i vrste boja koje su korišćene u enterijeru. Sa druge strane, vlasnici kuća znatno rjeđe razmišljaju o krečenju eksterijera, koje je jednako važno za estetiku i očuvanje kvaliteta fasade vašeg doma.

Zbog izloženosti vremenskim uslovima, zagađenju i prašini, boja fasade se vremenom mijenja, te je treba krečiti na 5 do 10 godina, u zavisnosti od kvaliteta prethodne boje i stanja podloge.

Koje boje su hit u 2026. za eksterijer?

Kako se enterijeri sve više okreću toplim i zemljanim tonovima, isti trendovi važe i za spoljašnjost.. Prema paleti boja za 2026. godinu, među najpopularnijim izborima nalaze se kremaste neutralne nijanse, nežne zelene, prigušene roze boje i tople sive koje domu daju prijatniji i sofisticiraniji izgled.

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Sa druge strane, hladni sivi tonovi, prljavo bele nijanse i oštre crno-bijele kombinacije koje su dominirale prethodnih godina polako odlaze u zaborav.

Neutralne nijanse

Kada je riječ o neutralnim bojama, meke sive i bež nijanse ostaju siguran izbor za osvježavanje izgleda doma. Krem tonovi stvaraju toplu i elegantnu osnovu, dok moderne tople sive djeluju gostoljubivije od nekada popularnih hladnih sivih tonova. Dublje bež nijanse odlično se slažu sa živopisnim detaljima i prirodnim materijalima.

Smjele nijanse

Jarke i tamnije boje najčešće se koriste za ulazna vrata, kapke, okvire prozora ili ograde terasa. Mornarsko plava unosi dozu elegancije u moderan eksterijer, dok bogata bordo nijansa daje karakter i luksuzan izgled.

Zemljani tonovi preuzimaju primat

Trend zemljanih boja, koji već neko vrijeme dominira uređenjem enterijera, sada se seli i na fasade. Nijanse žalfija zelene i svijetle plavo-zelene stvaraju prirodan i smirujući izgled, a istovremeno povezuju spoljašnji i unutrašnji prostor doma.

Posebnu pažnju privlače i nježne roze nijanse koje unose dozu romantike i topline. Prigušena prašnjavo roze boja postaje sve popularnija za detalje na fasadi, dok veoma svijetle roze nijanse mogu funkcionisati gotovo kao neutralna boja i učiniti dom prijatnijim i gostoljubivijim.