logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Na koliko godina treba krečiti fasadu? Ovo su najtraženije boje, a evo šta se radi sa stolarijom

Na koliko godina treba krečiti fasadu? Ovo su najtraženije boje, a evo šta se radi sa stolarijom

Autor Haris Krhalić Izvor Lepa i srećna
0

U 2026. godini tamnosive kuće koje su dugo bile hit, polako odlaze u zaborav.

Na koliko godina se kreči fasada i koje su boje hit u 2026. Izvor: AI info / Lepa&Srećna
  • Fasadu treba krečiti na svakih 5 do 10 godina.
  • Topli neutralni tonovi su hit za eksterijer u 2026. godinu.
  • Lijep kontrast daju upečatljive boje stiolarije.

Većina ljudi razmišlja o krečenju svake dvije do četiri godine, u zavisnosti od stepena zaprljanosti i vrste boja koje su korišćene u enterijeru. Sa druge strane, vlasnici kuća znatno rjeđe razmišljaju o krečenju eksterijera, koje je jednako važno za estetiku i očuvanje kvaliteta fasade vašeg doma.

Zbog izloženosti vremenskim uslovima, zagađenju i prašini, boja fasade se vremenom mijenja, te je treba krečiti na 5 do 10 godina, u zavisnosti od kvaliteta prethodne boje i stanja podloge.

Koje boje su hit u 2026. za eksterijer?

Kako se enterijeri sve više okreću toplim i zemljanim tonovima, isti trendovi važe i za spoljašnjost.. Prema paleti boja za 2026. godinu, među najpopularnijim izborima nalaze se kremaste neutralne nijanse, nežne zelene, prigušene roze boje i tople sive koje domu daju prijatniji i sofisticiraniji izgled.

Izvor: Shutterstock

Sa druge strane, hladni sivi tonovi, prljavo bele nijanse i oštre crno-bijele kombinacije koje su dominirale prethodnih godina polako odlaze u zaborav.

Neutralne nijanse

Kada je riječ o neutralnim bojama, meke sive i bež nijanse ostaju siguran izbor za osvježavanje izgleda doma. Krem tonovi stvaraju toplu i elegantnu osnovu, dok moderne tople sive djeluju gostoljubivije od nekada popularnih hladnih sivih tonova. Dublje bež nijanse odlično se slažu sa živopisnim detaljima i prirodnim materijalima.

Smjele nijanse

Jarke i tamnije boje najčešće se koriste za ulazna vrata, kapke, okvire prozora ili ograde terasa. Mornarsko plava unosi dozu elegancije u moderan eksterijer, dok bogata bordo nijansa daje karakter i luksuzan izgled.

Zemljani tonovi preuzimaju primat

Trend zemljanih boja, koji već neko vrijeme dominira uređenjem enterijera, sada se seli i na fasade. Nijanse žalfija zelene i svijetle plavo-zelene stvaraju prirodan i smirujući izgled, a istovremeno povezuju spoljašnji i unutrašnji prostor doma.

Posebnu pažnju privlače i nježne roze nijanse koje unose dozu romantike i topline. Prigušena prašnjavo roze boja postaje sve popularnija za detalje na fasadi, dok veoma svijetle roze nijanse mogu funkcionisati gotovo kao neutralna boja i učiniti dom prijatnijim i gostoljubivijim.

Možda će vas zanimati

Tagovi

dom fasada krečenje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA