Trik sa pjenom za brijanje koji uspješno skida fleke sa dušeka

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Obična pjena za brijanje ima sličan sastav kao sredstva za čišćenje namještaja , pa uspješno uklanja žute fleke od znoja i prirodnih masnoća tijela.

ima sličan sastav kao sredstva za čišćenje , pa uspješno uklanja žute fleke od znoja i prirodnih masnoća tijela. Kada čistite dušek, vlažnom krpom treba samo da tapkate preko mrlje, jer grubo trljanje širi prljavštinu dublje u materijal.

Nemojte žuriti sa namještanjem kreveta, jer posteljinu možete da vratite tek kada je dušek potpuno suv na dodir kako biste spriječili pojavu buđi.

Na društvenim mrežama postao je viralan jednostavan i jeftin trik za čišćenje dušeka pomoću obične pjene za brijanje.

Mnogi se radije odlučuju za ovo rješenje nego za agresivnu hemiju, jer pjenu nanose na površinu na kojoj spavaju svake noći. Ipak, iako djeluje neobično, ovaj trik ima logike ako se pogleda sam sastav proizvoda.

Kako pjena za brijanje čisti tkaninu

Obična pjena za brijanje sadrži sastojke koji uspješno razlažu masnoće i prljavštinu, što je zapravo ključna formula većine kupovnih sprejeva za čišćenje mebla i namještaja. Gusta tekstura pjene ima veliku prednost jer ostaje na samoj površini i daje aktivnim sastojcima dovoljno vremena da razgrade mrlju, umjesto da odmah potone duboko u unutrašnjost dušeka.

Ovaj trik daje odlične rezultate kod dvije česte vrste nečistoća:

Mrlje od znoja i tjelesnih tečnosti koje prirodno ostavljaju tragove na krevetu.

Tvrdokorne žute fleke koje na dušeku nastaju godinama od prirodnih ulja tijela i znojenja.

Sa druge strane, pena neće pomoći kod fleka od crnog vina, kafe, čaja, mastila ili starih, sasušenih mrlja koje su već duboko ušle u samu strukturu tkanine.

U galeriji pogledajte ideje za namještanje kreveta.

Vidi opis Genijalan trik sa društvenih mreža: Kako obična pjena za brijanje briše tvrdokorne žute mrlje sa dušeka spavaća soba Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 7 / 7

Pravilan postupak čišćenja

Za ovaj trik smijete da koristite isključivo običnu, klasičnu bijelu penu za brijanje. Izbjegavajte gelove, jake mirise ili pjene sa dodacima za hidrataciju kože, jer oni mogu da ostave nove fleke.

pena za brijanje

Izvor: Shutterstock

Postupak je jednostavan: nanesite malo pjene samo na isflekano mjesto i nježno je utrljajte čistom krpom ili mekanom četkom, kružnim pokretima. Za svježe fleke ostavite penu da djeluje do pola sata, a za starije najviše sat vremena. Nakon toga, čistom i vlažnom krpom utapkajte mjesto kako biste pokupili ostatke. Veoma je važno da tkaninu ne trljate grubo, jer ćete tako samo gurnuti prljavštinu dublje. Na kraju, mjesto još jednom prebrišite mešavinom belog sirćeta i vode u razmjeri pola-pola, što će ukloniti preostalu pjenu i neutralisati mirise.

Najvažniji korak je sušenje

Najveća greška koju ljudi prave jeste to što požure da namjeste krevet prije nego što se dušek potpuno osuši. Unutrašnji materijali i pena u dušeku sporo gube vlagu, a ako ih pokrijete čaršavom dok su još vlažni, stvorićete savršene uslove za razvoj buđi. Zbog toga je potrebno da uključite ventilator u blizini, otvorite prozor ili čak podignete dušek uspravno ako je to moguće. Čistu posteljinu smijete da vratite tek kada je dušek potpuno suv pod rukom i kada više ne osjećate ni najmanju hladnoću ili vlagu.