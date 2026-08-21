Savršeno iskorištenih 45 kvadrata: Pogledajte moderan i funkcionalan mali stan

Mali stan od 45 kvadrata u minimalističkom stilu je kompromis skromnog budžeta i dizajnerskih ambicija.

Izvor: Youtube / Never Too Small

U dugačkom hodniku malog stana dominira dugačka polica koja služi kao biblioteka, ali i kao efektna galerija za postere.

dominira dugačka polica koja služi kao biblioteka, ali i kao efektna galerija za postere. Monolitna kuhinja od nerđajućeg čelika i trpezarijski sto na točkiće obezbjeđuju visoku fleksibilnost.

Spavaća soba je svedena, a kupatilo minimalističko, sa skrivenom veš-mašinom i sredstvima za higijenu.

Čim uđete u ovaj mali stan od 45 kvadrata, prvo vas dočeka svojevrsna galerija i moćna biblioteka instalirana u dugačkom i uskom predsoblju. Ona je napravljena od aluminijuma i ankerisana u podu i plafonu, a pored brojnih knjiga, tu su i atraktivni crteži i dizajnerski posteri u modernom stilu.

Na kraju hodnika nalazi se otvoreni dnevni boravak u kombinaciji sa kuhinjom, gdje su svjetliji podovi odabrani s ciljem da vizuelno prošire prostor.

Kuhinja je izrađena iz jednog komada nerđajućeg čelika, a unijeti su kroz prozor jer čine jedinstvenu cjelinu. Na zidu nema visećih elemenata, pa služi i kao “platno” za večernje projekcije filmova, a kuhinja se uklapa uz neupadljiv moderan namještaj.

Specijalno dizajniran sto na točkićima može se pomjerati i okretati po želji, pa se u trenu prilagođava mirnim porodičnim obrocima ili okupljanju većeg društva.

Kauč u dnevnoj sobi se lako transformiše u udoban krevet za goste, a metalna polica i sajla-karniša sa bijelom zavjesom dopunjavaju vizuelni utisak.

Izvor: Youtube / Never Too Small

Za razliku od dinamičnog dnevnog boravka u koji je uloženo najviše truda i sredstava, spavaća soba je svedena i praktična, opremljena jednostavnim namještajem. U bijelim plakarima sa kliznim vratima ima mjesta za odjeću i obuću, a još je ostalo neriješeno pitanje iznad njih, gdje zasad stoje obične kartonske kutije.

Kupatilo je uređeno sa minimalnim brojem elemenata, a pločice dimenzija 5x5 cm izgledaju vrlo efektno. Mašina za veš i sredstva za higijenu su skriveni iza jedne elegantne zavjese.

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