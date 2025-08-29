logo
Brze sendvič kifle od 2 sastojka

Brze sendvič kifle od 2 sastojka

Autor Aleksandra Ljubičić
0

Ove brze sendvič kifle su mekane, jednostavne i spremne za tren oka, sa samo dva sastojka.

Brze sendvič kifle od 2 sastojka Izvor: Printscreen/Youtube/One day recipe

Ove brze sendvič kifle su savršen izbor kada želite mekano i jednostavno pecivo za doručak ili užinu. Prave se samo od jaja i krem sira, bez dodatnog brašna, pa su lagane i brzo gotove. Po želji ih možete posuti susamom i puniti omiljenim namazima ili sirom.

Osnovne informacije:

Kuhinja: domaća

Tip jela: Pecivo/doručak

Porcije/Količina: 2 kifle

Ukupno vrijeme pripreme: 20–25 minuta

Težina: Laka

Sastojci:

  • 3 velika jajeta
  • 3 kašike krem sira 
  • Opciono: susam za posipanje
Savjet:

Ne preterujte sa posipanjem susama da ne otežate pečenje i ne smanjite mekanoću kifli.

Priprema:

Priprema smjese:

Umutite jaja i krem sir dok ne dobijete glatku, ujednačenu smjesu.

Oblikovanje kifli:

Rasporedite smjesu u oblik dve kifle na pleh obložen papirom za pečenje. Po želji pospite susamom.

Pečenje:

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180°C 15–20 minuta dok kifle ne dobiju zlatno-žutu boju. Ove brze sendvič kifle idealne su i za punjenje raznim namazima ili sirom, a ostaju mekane i sutradan.

Pročitajte još

