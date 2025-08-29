Brze sendvič kifle od 2 sastojka

Ove brze sendvič kifle su mekane, jednostavne i spremne za tren oka, sa samo dva sastojka.
Ove brze sendvič kifle su savršen izbor kada želite mekano i jednostavno pecivo za doručak ili užinu. Prave se samo od jaja i krem sira, bez dodatnog brašna, pa su lagane i brzo gotove. Po želji ih možete posuti susamom i puniti omiljenim namazima ili sirom.
Osnovne informacije:
Kuhinja: domaća
Tip jela: Pecivo/doručak
Porcije/Količina: 2 kifle
Ukupno vrijeme pripreme: 20–25 minuta
Težina: Laka
Sastojci:
- 3 velika jajeta
- 3 kašike krem sira
- Opciono: susam za posipanje
Ne preterujte sa posipanjem susama da ne otežate pečenje i ne smanjite mekanoću kifli.
Priprema:
Priprema smjese:
Umutite jaja i krem sir dok ne dobijete glatku, ujednačenu smjesu.
Oblikovanje kifli:
Rasporedite smjesu u oblik dve kifle na pleh obložen papirom za pečenje. Po želji pospite susamom.
Pečenje:
Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180°C 15–20 minuta dok kifle ne dobiju zlatno-žutu boju. Ove brze sendvič kifle idealne su i za punjenje raznim namazima ili sirom, a ostaju mekane i sutradan.
Bonus video