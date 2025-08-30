Bakin trik za zimnicu: Kako da ajvar i džem ne uhvate buđ ni nakon cijele zime

Otkrijte stari bakin savjet koji čuva ajvar i džem od buđi. Jednostavan trik sa uljem ili šećerom produžava trajnost zimnice i čuva njen ukus mjesecima.

Izvor: Shutterstock

Kada se priprema zimnica, svi ulažemo trud da sve bude ukusno i dobro spremljeno. Ali, koliko puta vam se desilo da otvorite teglu ajvara ili džema i na površini ugledate buđ? To umije da pokvari i volju i trud. Naše bake su znale male, ali zlata vrijedne trikove da sačuvaju zimnicu zdravom i bezbjednom mjesecima.

Zašto nastaje buđ

Buđ se najčešće javlja zbog viška vlage, nedovoljno pasterizacije ili ako poklopci i tegle nisu dobro sterilisani. Čak i mala količina vazduha u tegli može da bude „pozivnica“ za kvarenje.

Savjet: Nikada ne otvarajte zimnicu dok vam ne zatreba. Svako nepotrebno otvaranje unosi vazduh i povećava rizik od buđi.

Bakin trik koji pali svaki put

Bake su imale jednostavno rješenje – kada napune i zatvore tegle, preko zimnice su sipale tanak sloj vrelog ulja ili posipale malo konzervansa (salicila). Ulje stvara zaštitni sloj koji sprečava dodir zimnice sa vazduhom, dok salicil zaustavlja razvoj mikroorganizama. Zahvaljujući tome, ajvar i džem su mogli da stoje čitave zime bez trunke buđi.

Sterilizacija je ključ

Osim tog trika, bake nikada nisu preskakale sterilizaciju. Tegle i poklopce obavezno su prale, zatim su ih zagrijavale u rerni ili prelile vrelom vodom, a tek onda punile. Tako su znale da će zimnica ostati bezbjedna i trajna.

Danas možete kombinovati

Ako ne želite da koristite konzervans, dovoljno je da stavite tanak sloj ulja ili džem pospete tankim slojem kristal šećera prije zatvaranja. Moderniji način je i pasterizacija tegli u rerni ili velikom loncu sa vodom – toplota dodatno uništava bakterije i gljivice.

Sitnica poput sloja ulja ili malo dodatne pažnje može da učini veliku razliku – baš kao što su to znale naše bake. Tako će vaš ajvar i džem ostati mirisni i ukusni do samog proljeća.

(MONDO)