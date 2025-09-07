Punjene paprike sa bulgurom i povrćem su lagane, zdrave i zasitne – pravo jelo za svaki dan.

Punjene paprike ne moraju uvijek da budu s mesom – bulgur i povrće daju im lagan, ali zasitan ukus. Ovo jelo je odličan izbor kada želite nešto posno, zdravo i šareno na stolu. Paprike se peku u paradajz sosu i ostaju sočne i mekane.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: glavno jelo

Porcije/Količina: 4 osobe

Vrijeme pripreme: 25 minuta

Vrijeme pečenja/kuvanja: 40 minuta

Ukupno vrijeme: oko 1 sat i 5 minuta

Težina: laka

Sastojci:

4 velike paprike

150 g bulgura

1 glavica crnog luka, sitno isjeckana

2 čena bijelog luka, isjeckana

2 šargarepe, isjeckane na kockice

1 tikvica, iseckana na kockice

2 kašike biljnog ulja

400 g sjeckanog paradajza

200 ml povrtnog bujona

2 kašičice paprike u prahu

1 kašičica origana

1 kašičica kima

so i biber po ukusu

svjež peršun za ukrašavanje

Savjet: Ako volite puniji ukus, dodajte u fil kašiku paradajz pirea ili malo ljute paprike za pikantnu notu.

Priprema:

Pripremite bulgur i povrće

Skuvajte bulgur u slanoj vodi prema uputstvu sa pakovanja, pa ga procijedite. Na ulju propržite crni i bijeli luk dok ne omekšaju. Dodajte šargarepu i tikvicu, pa dinstajte još nekoliko minuta.

Napravite fil

Pomiješajte bulgur sa dinstanim povrćem. Dodajte začine – papriku u prahu, origano, kim, so i biber. Dobro izmiješajte da se sve sjedini.

Napunite paprike

Očistite paprike od semenki i pažljivo ih napunite filom od bulgura i povrća. Poređajte ih uspravno u vatrostalnu posudu.

Prelijte i pecite

Pomiješajte sjeckani paradajz sa povrtnim bujonom i prelijte paprike. Pokrijte folijom i pecite u rerni zagrijanoj na 180 °C oko 30 minuta. Zatim skinite foliju i pecite još 10 minuta da se paprike blago zapeku.

