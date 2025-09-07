Punjene paprike sa bulgurom i povrćem su lagane, zdrave i zasitne – pravo jelo za svaki dan.
Punjene paprike ne moraju uvijek da budu s mesom – bulgur i povrće daju im lagan, ali zasitan ukus. Ovo jelo je odličan izbor kada želite nešto posno, zdravo i šareno na stolu. Paprike se peku u paradajz sosu i ostaju sočne i mekane.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: glavno jelo
Porcije/Količina: 4 osobe
Vrijeme pripreme: 25 minuta
Vrijeme pečenja/kuvanja: 40 minuta
Ukupno vrijeme: oko 1 sat i 5 minuta
Težina: laka
Sastojci:
- 4 velike paprike
- 150 g bulgura
- 1 glavica crnog luka, sitno isjeckana
- 2 čena bijelog luka, isjeckana
- 2 šargarepe, isjeckane na kockice
- 1 tikvica, iseckana na kockice
- 2 kašike biljnog ulja
- 400 g sjeckanog paradajza
- 200 ml povrtnog bujona
- 2 kašičice paprike u prahu
- 1 kašičica origana
- 1 kašičica kima
- so i biber po ukusu
- svjež peršun za ukrašavanje
Ako volite puniji ukus, dodajte u fil kašiku paradajz pirea ili malo ljute paprike za pikantnu notu.
Priprema:
Pripremite bulgur i povrće
Skuvajte bulgur u slanoj vodi prema uputstvu sa pakovanja, pa ga procijedite. Na ulju propržite crni i bijeli luk dok ne omekšaju. Dodajte šargarepu i tikvicu, pa dinstajte još nekoliko minuta.
Napravite fil
Pomiješajte bulgur sa dinstanim povrćem. Dodajte začine – papriku u prahu, origano, kim, so i biber. Dobro izmiješajte da se sve sjedini.
Napunite paprike
Očistite paprike od semenki i pažljivo ih napunite filom od bulgura i povrća. Poređajte ih uspravno u vatrostalnu posudu.
Prelijte i pecite
Pomiješajte sjeckani paradajz sa povrtnim bujonom i prelijte paprike. Pokrijte folijom i pecite u rerni zagrijanoj na 180 °C oko 30 minuta. Zatim skinite foliju i pecite još 10 minuta da se paprike blago zapeku.
Bonus video