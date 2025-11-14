Brzi kolač s breskvama iz konzerve: Desert gotov za pola sata

Ako ti se jede nešto slatko, a nemaš mnogo vremena ni volje da mutiš komplikovane torte, ovaj brzi kolač s breskvama iz konzerve je savršen izbor.

Izvor: ChatGPT

Sočan, mirisan i mekan, priprema se od osnovnih sastojaka koje već imaš kod kuće, a rezultat je domaći desert koji izgleda i miriše kao iz poslastičarnice.

Sastojci:

3 jaja

150 g šećera

100 ml ulja

150 ml jogurta ili mlijeka

200 g brašna

1 prašak za pecivo

1 kašičica vanilin šećera (po želji)

1 konzerva breskvi (oko 400 g ocijeđenih)

šećer u prahu za posipanje

Priprema:

Zagrij rernu na 180°C i podmaži pleh (oko 20×30 cm) ili obloži papirom za pečenje. Umuti jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok smjesa ne postane svijetla i pjenasta. Dodaj ulje i jogurt, pa kratko promiješaj. Umiješaj brašno i prašak za pecivo i sjedini u glatku smjesu. Izlij smjesu u pleh. Breskve ocijedi i isijeci na kriške, pa ih poslaži po vrhu tijesta. Peci oko 30 minuta, dok kolač ne porumeni i čačkalica ne izađe suha. Kad se ohladi, pospi šećerom u prahu.

Ako voliš, možeš dodati i malo cimeta ili badema u listićima po vrhu prije pečenja — daje divan miris i hrskavu koricu.