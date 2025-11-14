logo
Brzi kolač s breskvama iz konzerve: Desert gotov za pola sata

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Ako ti se jede nešto slatko, a nemaš mnogo vremena ni volje da mutiš komplikovane torte, ovaj brzi kolač s breskvama iz konzerve je savršen izbor.

kolač s breskvama iz konzerve Izvor: ChatGPT

Sočan, mirisan i mekan, priprema se od osnovnih sastojaka koje već imaš kod kuće, a rezultat je domaći desert koji izgleda i miriše kao iz poslastičarnice.

Sastojci:

  • 3 jaja
  • 150 g šećera
  • 100 ml ulja
  • 150 ml jogurta ili mlijeka
  • 200 g brašna
  • 1 prašak za pecivo
  • 1 kašičica vanilin šećera (po želji)
  • 1 konzerva breskvi (oko 400 g ocijeđenih)
  • šećer u prahu za posipanje

Priprema:

Zagrij rernu na 180°C i podmaži pleh (oko 20×30 cm) ili obloži papirom za pečenje. Umuti jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok smjesa ne postane svijetla i pjenasta. Dodaj ulje i jogurt, pa kratko promiješaj. Umiješaj brašno i prašak za pecivo i sjedini u glatku smjesu. Izlij smjesu u pleh. Breskve ocijedi i isijeci na kriške, pa ih poslaži po vrhu tijesta. Peci oko 30 minuta, dok kolač ne porumeni i čačkalica ne izađe suha. Kad se ohladi, pospi šećerom u prahu.

Ako voliš, možeš dodati i malo cimeta ili badema u listićima po vrhu prije pečenja — daje divan miris i hrskavu koricu.

