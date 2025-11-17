Starinski kolač sa jabukama: Recept iz bakine sveske koji se mjeri na čaše

Napravite kolač sa jabukama koji se mjeri na čaše i to po starinskom receptu iz bakine sveske.
Ako volite kolače koji se prave od jednostavnih sastojaka, bez mnogo truda, ovaj brz, starinski kolač sa jabukama će vas oduševiti. Mekan, sočan i pun ukusa, savršen je uz šolju kafe ili čaja. Najljepše od svega je što se pravi od namirnica koje gotovo uvijek imate kod kuće.
Umjesto sjeckanih oraha možete dodati suvo grožđe, isjeckane suve kajsije ili neko drugo suvo voće po ukusu. Po želji, premažite ga domaćim džemom ili glazurom od čokolade. Možete ga posuti sa mljevenim orasima ili kokosom – sve se odlično slaže s njegovim nježnim ukusom.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: kolači
Porcije/Količina: za 6-8 osoba
Vrijeme pripreme: 10-15 minuta
Vrijeme pečenja: 25-30 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 35-45 minuta
Težina: lako
Sastojci:
mjera je čaša od 2 dl
- 2 jaja
- 1 čaša šećera
- 1 čaša mlijeka
- pola čaše ulja
- 2 srednje jabuke, oljuštene i izrendane
- 1 čaša griza
- 1 čaša mljevenih oraha
- 2 kašike brašna
- 1 prašak za pecivo
- 1 kašičica cimeta
- sjeckani orasi (po želji)
- suvo voće (po želji)
- džema ili čokolada za premazivanje pečenog kolača (po želji)
- mljeveni orasi ili kokos za dekoraciju
Priprema:
1. korak: Mućenje jaja i šećera
U većoj posudi umutite jaja sa šećerom dok ne postanu pjenasta.
2. korak: Dodavanje mokrih sastojaka
Dodajte mlijeko, ulje i rendane jabuke, pa sve dobro sjedinite.
dodajte kašiku više šećera u smesu da se ukusi lepo izbalansiraju.
3. korak: Dodavanje suvih sastojaka
Umiješajte griz, brašno, mljevene orahe, cimet i prašak za pecivo. Na kraju dodajte sjeckane orahe ili suvo voće po želji i lagano promiješajte.
4. korak: Pečenje
Sipajte smjesu u podmazan i pobrašnjen pleh, pa pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 25–30 minuta, dok ne porumeni.
5. korak: Serviranje
Pečen kolač, po želji premažite omiljenim džemom ili glazurom dok je još topao. Pospite kokosom ili orasima.
(Stvar ukusa/Mondo)