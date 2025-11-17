Starinski kolač sa jabukama: Recept iz bakine sveske koji se mjeri na čaše

Napravite kolač sa jabukama koji se mjeri na čaše i to po starinskom receptu iz bakine sveske.

Izvor: Shutterstock

Ako volite kolače koji se prave od jednostavnih sastojaka, bez mnogo truda, ovaj brz, starinski kolač sa jabukama će vas oduševiti. Mekan, sočan i pun ukusa, savršen je uz šolju kafe ili čaja. Najljepše od svega je što se pravi od namirnica koje gotovo uvijek imate kod kuće.

Umjesto sjeckanih oraha možete dodati suvo grožđe, isjeckane suve kajsije ili neko drugo suvo voće po ukusu. Po želji, premažite ga domaćim džemom ili glazurom od čokolade. Možete ga posuti sa mljevenim orasima ili kokosom – sve se odlično slaže s njegovim nježnim ukusom.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kolači

Porcije/Količina: za 6-8 osoba

Vrijeme pripreme: 10-15 minuta

Vrijeme pečenja: 25-30 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 35-45 minuta

Težina: lako

Sastojci:

mjera je čaša od 2 dl

2 jaja

1 čaša šećera

1 čaša mlijeka

pola čaše ulja

2 srednje jabuke, oljuštene i izrendane

1 čaša griza

1 čaša mljevenih oraha

2 kašike brašna

1 prašak za pecivo

1 kašičica cimeta

sjeckani orasi (po želji)

suvo voće (po želji)

džema ili čokolada za premazivanje pečenog kolača (po želji)

mljeveni orasi ili kokos za dekoraciju

Priprema:

1. korak: Mućenje jaja i šećera

U većoj posudi umutite jaja sa šećerom dok ne postanu pjenasta.

2. korak: Dodavanje mokrih sastojaka

Dodajte mlijeko, ulje i rendane jabuke, pa sve dobro sjedinite.

Ako koristite kiselije jabuke dodajte kašiku više šećera u smesu da se ukusi lepo izbalansiraju.

3. korak: Dodavanje suvih sastojaka

Umiješajte griz, brašno, mljevene orahe, cimet i prašak za pecivo. Na kraju dodajte sjeckane orahe ili suvo voće po želji i lagano promiješajte.

4. korak: Pečenje

Sipajte smjesu u podmazan i pobrašnjen pleh, pa pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 25–30 minuta, dok ne porumeni.

5. korak: Serviranje

Pečen kolač, po želji premažite omiljenim džemom ili glazurom dok je još topao. Pospite kokosom ili orasima.

(Stvar ukusa/Mondo)



