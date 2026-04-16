Kremasti bijeli bolonjez: Idealan izbor kada želite nešto drugačije, ali poznato

Uživajte u bijelom ragu, nježnijoj verziji klasičnog bolonjeza. Ovaj recept donosi slojevite ukuse koji će vas osvojiti na prvi zalogaj.

Izvor: Shutterstock

Postoje jela koja osvajaju na prvi zalogaj, ali i ona koja polako postaju dio kućne rutine jer im se stalno vraćate. Bijeli bolonjez je upravo takvo jelo.

Bogat, dubokog ukusa, a istovremeno nježniji i suptilniji od klasičnog sosa na bazi paradajza. Njegova posebnost je u slojevitosti: meso koje se lagano krčka, povrće koje se topi u sosu i mirisi začinskog bilja koji se šire kuhinjom i najavljuju obrok kome se svi raduju.

Ovo je recept za one trenutke kada želite nešto konkretno, ali ne previše teško, jelo koje traži malo strpljenja, ali uzvraća punim, zaokruženim ukusom koji se dugo pamti.

Osnovne informacije

Kuhinja: italijanska

Tip jela: glavno jelo

Porcije/Količina: 4–6 porcija

Vrijeme pripreme: oko 15 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 2,5–3 sata

Ukupno vrijeme pripreme: oko 3 sata i 15 minuta

Težina: srednja zahtjevna

Sastojci:

2 kašike ulja

600 g mljevenog mešanog mesa

120 g slanine, sitno sjeckane

1 veća glavica crnog luka, sitno sjeckana

1 šargarepa, sitno sjeckana

1 stabljika celera, sitno sjeckana

2 kašičice sjemenki komorača, po želji

5 čenova bijelog luka, sitno sjeckanih

2 kašike svježeg ruzmarina

2 kašike svježe žalfije, po želji

oko 350 ml bijelog vina

1 šolja punomasnog mlijeka

500 ml pilećeg bujona

malo limunovog soka + rendana korica

50 ml pavlake (po želji)

parmezan za serviranje

svjež ruzmarin za završnicu

500 g tjestenine po izboru

Priprema:

1. korak: Dinstanje mesa

U zagrijanom tiganju na malo maslinovog ulja propržite mljeveno meso na jačoj vatri. Nemojte ga odmah razbijati, pustite da dobije lijepu, blago zapečenu koricu. Kada porumeni spolja, a iznutra ostane blago ružičasto, izvadite ga i ostavite sa strane.



2. korak: Dinstanje slanine

U istoj posudi dodajte ostatak ulja i propržite slaninu dok ne postane hrskava i pusti masnoću. Izvadite je, a masnoću ostavite u šerpi.

3. korak: Dinstanje povrća

Na toj masnoći dinstajte luk, šargarepu i celer uz malo soli i bibera. Kuvajte na srednjoj temperaturi dok povrće ne omekša i postane staklasto.

4. korak: Začini

Dodajte komorač, bijeli luk i sjeckano začinsko bilje, pa nastavite kratko dinstanje dok ne zamiriše.

Odlično podnosi zamrzavanje Napravite veću količinu i sačuvajte za dane kada nemate vremena za kuvanje.

5. korak: Dodavanje vina

Vratite meso i slaninu u šerpu, promiješajte i nalijte bijelim vinom. Kuvajte nekoliko minuta da alkohol ispari i da se ukusi povežu.

6. korak: Dodavanje mleka

Sipajte bujon i mlijeko, promiješajte i pustite da provri. Po potrebi posolite i pobiberite.

7. korak: Krčkanje

Smanjite temperaturu na minimum i ostavite da se lagano krčka bez poklopca 2,5 do 3 sata. Povremeno promiješajte. Sos treba da se zgusne i dobije bogatu, kremastu teksturu.

8. korak: Kiselina

Na kraju dodajte malo limunovog soka, po želji pavlaku i promešajte.

9. korak: Mešanje sa testeninom

Skuvanu pastu ubacite direktno u sos, dodajte malo vode u kojoj se kuvala i kratko promiješajte da se sve sjedini.

10. korak: Serviranje

Servirajte uz obilje rendanog parmezana, malo limunove korice i svjež ruzmarin.