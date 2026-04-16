Kremasti bijeli bolonjez: Idealan izbor kada želite nešto drugačije, ali poznato

Uživajte u bijelom ragu, nježnijoj verziji klasičnog bolonjeza. Ovaj recept donosi slojevite ukuse koji će vas osvojiti na prvi zalogaj.
Postoje jela koja osvajaju na prvi zalogaj, ali i ona koja polako postaju dio kućne rutine jer im se stalno vraćate. Bijeli bolonjez je upravo takvo jelo.
Bogat, dubokog ukusa, a istovremeno nježniji i suptilniji od klasičnog sosa na bazi paradajza. Njegova posebnost je u slojevitosti: meso koje se lagano krčka, povrće koje se topi u sosu i mirisi začinskog bilja koji se šire kuhinjom i najavljuju obrok kome se svi raduju.
Ovo je recept za one trenutke kada želite nešto konkretno, ali ne previše teško, jelo koje traži malo strpljenja, ali uzvraća punim, zaokruženim ukusom koji se dugo pamti.
Osnovne informacije
Kuhinja: italijanska
Tip jela: glavno jelo
Porcije/Količina: 4–6 porcija
Vrijeme pripreme: oko 15 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 2,5–3 sata
Ukupno vrijeme pripreme: oko 3 sata i 15 minuta
Težina: srednja zahtjevna
Sastojci:
- 2 kašike ulja
- 600 g mljevenog mešanog mesa
- 120 g slanine, sitno sjeckane
- 1 veća glavica crnog luka, sitno sjeckana
- 1 šargarepa, sitno sjeckana
- 1 stabljika celera, sitno sjeckana
- 2 kašičice sjemenki komorača, po želji
- 5 čenova bijelog luka, sitno sjeckanih
- 2 kašike svježeg ruzmarina
- 2 kašike svježe žalfije, po želji
- oko 350 ml bijelog vina
- 1 šolja punomasnog mlijeka
- 500 ml pilećeg bujona
- malo limunovog soka + rendana korica
- 50 ml pavlake (po želji)
- parmezan za serviranje
- svjež ruzmarin za završnicu
- 500 g tjestenine po izboru
Priprema:
1. korak: Dinstanje mesa
U zagrijanom tiganju na malo maslinovog ulja propržite mljeveno meso na jačoj vatri. Nemojte ga odmah razbijati, pustite da dobije lijepu, blago zapečenu koricu. Kada porumeni spolja, a iznutra ostane blago ružičasto, izvadite ga i ostavite sa strane.
2. korak: Dinstanje slanine
U istoj posudi dodajte ostatak ulja i propržite slaninu dok ne postane hrskava i pusti masnoću. Izvadite je, a masnoću ostavite u šerpi.
3. korak: Dinstanje povrća
Na toj masnoći dinstajte luk, šargarepu i celer uz malo soli i bibera. Kuvajte na srednjoj temperaturi dok povrće ne omekša i postane staklasto.
4. korak: Začini
Dodajte komorač, bijeli luk i sjeckano začinsko bilje, pa nastavite kratko dinstanje dok ne zamiriše.
Napravite veću količinu i sačuvajte za dane kada nemate vremena za kuvanje.
5. korak: Dodavanje vina
Vratite meso i slaninu u šerpu, promiješajte i nalijte bijelim vinom. Kuvajte nekoliko minuta da alkohol ispari i da se ukusi povežu.
6. korak: Dodavanje mleka
Sipajte bujon i mlijeko, promiješajte i pustite da provri. Po potrebi posolite i pobiberite.
7. korak: Krčkanje
Smanjite temperaturu na minimum i ostavite da se lagano krčka bez poklopca 2,5 do 3 sata. Povremeno promiješajte. Sos treba da se zgusne i dobije bogatu, kremastu teksturu.
8. korak: Kiselina
Na kraju dodajte malo limunovog soka, po želji pavlaku i promešajte.
9. korak: Mešanje sa testeninom
Skuvanu pastu ubacite direktno u sos, dodajte malo vode u kojoj se kuvala i kratko promiješajte da se sve sjedini.
10. korak: Serviranje
Servirajte uz obilje rendanog parmezana, malo limunove korice i svjež ruzmarin.