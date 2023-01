ART preporuka: Šta čita, gleda i sluša književnik Berislav Blagojević (FOTO, VIDEO)

Ove praznične subote donosimo vam preporuku za dobru knjigu, seriju i album, a po izboru Berislava Blagojevića, pisca i velikog knjigoljupca iz Banjaluke.

Izvor: Ustupljena fotografija, Tajana Dedić Starović Ostić

Knjiga "Zapisano u beskraju" Irene Valjeho

U svijetu i dobu kada se sve, pa i knjiga, uzima zdravo za gotovo, vrijedi se podsjetiti na to da je knjiga veličanstveno civilizacijsko dostignuće. Premda sam poslovično sumnjičav prema bestselerima, knjigu Irene Valjeho Zapisano u beskraju – nastanak knjige u antičkom svetu koja doista jeste svjetski hit toplo preporučujem jer je napisana znalački i sa ljubavlju i daje nam živopisan uvid u značaj knjige za razvoj čovječanstva.

Autorka nas vodi na fantastična putovanja Aleksandra Makedonskog, do biblioteke i muzeja u Aleksandriji, upoznaje nas sa razvojem alfabeta, s materijalima od kojih su se pravile knjige, o švercovanju knjiga i prvim putujućim knjižarama, o tome kako je knjižar bilo veoma opasno zanimanje, o počecima čitanja u sebi kao važnog intimnog događaja.

Valjeho eruditski, ali neopterećeno i pitko piše o usmenim pripovjedačima, Homeru, o cenzuri i Ovidiju, o prvim katalozima i javnim bibliotekama, o pustolovima zaljubljenicima u knjigu, o ženskim glasovima Sapfo, Sulpicije, Agripine... Ono što je svakako veliki kvalitet ovog djela jeste i to što nas ova šetnja kroz milenijume često dovodi i do našeg vremena, pa se Valjeho osvrće na multispektralnu analizu drevnih papirusa i elektronske knjige, ali i na segmente drugih kulturnih i umjetničkih tekovina – otud, recimo, pominjanje Roberta de Nira i čuvenog monologa iz Taksiste ili filma Dom za vješanje. Maestralno napisana knjiga za sva vremena i za svačiji dom.

Serija Time (BBC)

Jedna od serija koja je na mene ostavila snažan utisak je serija Time. Ova BBC serija u tri nastavka prati nekoliko životnih priča likova u jednom britanskom zatvoru.

Šon Bin i Stiven Graham odigrali su fantastične uloge, a važna pitanja moralnosti, humanosti, pravednosti, pravde i uopšte pravosudnog sistema na virtuozan način kroz vlastite drame prenose na gledaoca.



Album "Houses of the Holy" grupe Led Zeppelin

Neke bendove i pjesme koje sam volio kao klinac s vremena na vrijeme volim da preslušam ponovo. S obzirom da će za dva mjeseca album Houses of the Holy grupe Led Zeppelin napuniti pola vijeka od objavljivanja, preporučujem preslušavanje – nekome prvi put a nekome za ponovnu ocjenu.

Ovo nije najbolji album grupe, to je sigurno, ali bilo je posebno teško snimiti jednako dobar ili bolji album nakon „četvorke“ na kojoj je čuvena Stairway to Heaven. Ipak, na ovoj ploči Cepelini su dali nekoliko svevremenih bisera poput The Song Remains the Same, No Quarter i The Rain song.

Album Houses of the Holy specifičan je po mnogo detalja kao što je omot (čitava priča postoji iza te fotografije), to je posljednji album koji su snimili za Atlantic Records prije nego što su osnovali sopstvenu izdavačku kuću Swan Song, ovo je takođe bila prva ploča koja je sadržavala odštampane tekstove svih pjesama, a na njoj se nalazi i jedina reggae stvar Cepelina, pjesma D'yer Mak'er.

