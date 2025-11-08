Oprez pred let: Zbog ovih zdravstvenih stanja avio-kompanije mogu da vam zabrane ukrcavanje

Putovanje avionom nije uvijek bezopasno, a određena zdravstvena stanja mogu biti razlog da vas osoblje ne pusti na let. Evo kada i zašto aviokompanije donose takvu odluku.

Putovanje avionom može biti stresno, posebno ako imate određena zdravstvena stanja.

Iako je kabinsko osoblje obučeno za hitne medicinske situacije, ponekad je neophodna stručna ljekarska pomoć. Avio-kompanije imaju pravo da provjere zdravstveno stanje putnika i, u pojedinim slučajevima, da im zabrane ukrcavanje zbog bezbjednosnih razloga.

Kada avioprevoznik može reći "ne"?

Glavni prioritet avio-kompanija je bezbjednost svih putnika i posade.

Zbog toga se procjenjuje da li neko zdravstveno stanje može predstavljati rizik, bilo zbog potencijalne potrebe za hitnim sletanjem ili pogoršanja stanja tokom leta.

To se odnosi ne samo na očigledna stanja poput pijanstva ili zaraznih bolesti, već i na manje vidljive probleme koji mogu postati ozbiljni u kabini aviona, gde pritisak i uslovi mogu uticati na tijelo.

Stanja koja nose najveći rizik

Srčani i plućni problemi - osobe sa nestabilnim bolestima srca ili pluća mogu doživeti pogoršanje simptoma na visini.

Nedavne operacije - posle hirurških intervencija može doći do komplikacija zbog vazduha zarobljenog u tijelu koji se širi u kabinskom pritisku.

Gips na prelomu - nepravilno postavljen gips može izazvati bolno oticanje ruku ili nogu zbog smanjenog pritiska.

Poodmakla trudnoća - putovanje se uglavnom ne preporučuje posle 28. nedelje trudnoće zbog rizika od prevremenog porođaja.

Specifična zdravstvena stanja

Postoje i slučajevi poput Parkinsonove bolesti, gde pojedini putnici mogu biti oprezno pregledani.

Udruženja koja zastupaju obolele naglašavaju da ova dijagnoza sama po sebi ne bi trebalo da predstavlja prepreku za letenje, pod uslovom da putnici redovno piju tečnost i obavijeste osoblje o svom stanju.

Vidljivi simptomi i opasnosti za druge putnike

Kabinsko osoblje može zabraniti ukrcavanje i zbog očiglednih povreda, nedavne bolesti ili čak manjih simptoma - poput upornog kašlja, šepanja, proliva ili povraćanja - jer oni mogu ukazivati na zaraznu bolest opasnu za druge putnike.

Ako smatrate da vam je ukrcaj nepravedno odbijen, imate pravo na žalbu.

U Velikoj Britaniji to je moguće preko Civil Aviation Authority (CAA), dok putnici iz drugih zemalja treba da se obrate nadležnim nacionalnim telima za vazdušni saobraćaj.

Najbolji način da obezbjedite siguran i prijatan let je otvorena komunikacija sa prevoznikom i pravilna priprema prije putovanja.

