Turistički bum u Grčkoj: Prihodi im skočili za skoro 37 odsto, zemlju već posjetilo više od 5 miliona turista

Grčka bilježi izuzetno uspješan početak turističke sezone u 2026. godini. Tokom prva četiri mjeseca zemlju je posjetilo više od 5,2 miliona turista, dok su prihodi od turizma porasli za gotovo 37 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

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Turistički sektor u Grčkoj ostvario je značajan rast u prva četiri mjeseca 2026. godine, a rezultati pokazuju da je sezona počela znatno uspješnije nego prošle godine.

Samo u aprilu prihodi od međunarodnih putovanja dostigli su 1,11 milijardi evra, što je povećanje od 9,5 odsto u odnosu na april 2025. godine. Istovremeno, suficit u turističkom bilansu porastao je na gotovo 736 miliona evra.

Glavni razlog za rast prihoda jeste povećan broj stranih gostiju. Broj dolazaka turista porastao je za 10,6 odsto, iako je prosječna potrošnja po putovanju blago smanjena za jedan procenat.

Još impresivniji podaci odnose se na period od januara do aprila. Suficit turističkog bilansa dostigao je 1,66 milijardi evra, što predstavlja rast veći od 58 odsto u poređenju sa istim periodom prošle godine.

Ukupni prihodi od turizma porasli su za 752,9 miliona evra i dostigli 2,79 milijardi evra, dok su izdaci grčkih građana za putovanja u inostranstvo porasli za 14 procenata i iznosili 1,13 milijardi evra.

Italijani i Britanci među najbrojnijim gostima

Od početka godine do kraja aprila Grčku je posjetilo 5,24 miliona stranih turista, što je za 27,1 odsto više nego u istom periodu 2025. godine.

Posebno je izražen rast dolazaka preko kopnenih graničnih prelaza, koji je dostigao čak 67,8 procenata, dok je broj putnika koji su stigli avionom povećan za 12,8 odsto.

Prihodi od turista iz zemalja Evropske unije porasli su za 38,7 procenata i dostigli 1,37 milijardi evra, dok su prihodi od gostiju iz država van EU povećani za 37,5 procenata, na 1,34 milijarde evra.

Među pojedinačnim tržištima posebno se izdvojila Italija, odakle su prihodi porasli za 57,5 odsto, dok je broj dolazaka povećan za 21,6 procenata. Značajan doprinos dao je i Ujedinjeno Kraljevstvo, čiji su građani ostvarili turističku potrošnju od 331,7 miliona evra, uz rast broja putovanja od čak 51 odsto.

Pozitivne rezultate bilježi i Francuska, gdje su prihodi porasli za 12,6 procenata, a broj turista za 14,1 odsto.

Podaci potvrđuju da je turistička sezona u Grčkoj počela veoma snažno, uz dvocifren rast i broja posetilaca i turističkih prihoda, što dodatno jača sektor usluga i doprinosi ukupnom ekonomskom rastu zemlje.

(EUpravo zato/euronews.com)