Ovo je grad sa najljubaznijim ljudima i uslugom: Iza sebe ostavio Pariz i Dablin

Novo istraživanje otkrilo je u kojim gradovima turiste dočekuju najljubaznije osoblje i najbolja usluga, a Evropa je potpuno dominirala listom.

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Dok ljetnja sezona putovanja dostiže vrhunac, srdačna dobrodošlica može mnogo da znači, pokazuje novo istraživanje. Prema najnovijim podacima kompanije MoneySuperMarket, Edinburg je grad sa najljubaznijom uslugom na svijetu, zbog čega je glavni grad Škotske posebno privlačna destinacija za putnike koji planiraju ljetovanje u posljednjem trenutku.

Iako znamenitosti i prelijepi pejzaži često presudno utiču na odluku da se rezerviše putovanje, ljubazni susreti sa hotelskim osobljem, konobarima, turističkim vodičima i vlasnicima lokalnih radnji mogu da ostave podjednako snažan utisak.

Kako bi sastavio rang-listu, MoneySuperMarket je analizirao više od 100.000 recenzija korisnika u 107 gradova širom svijeta. Istraživači su za svaki grad odabrali između 30 i 50 mesta, uključujući restorane, barove, različite aktivnosti i popularne turističke atrakcije koje su se nalazile među prvim rezultatima pretrage.

Zatim su analizirali po 1.000 recenzija za svaki grad i provjeravali koliko se često pominju ljubazno osoblje i dobra usluga. Na osnovu toga izračunat je procenat recenzija u kojima su posetioci isticali srdačnost zaposlenih.

Kao što je već pomenuto, Edinburg je zauzeo prvo mjesto, jer je u čak 59 odsto recenzija pomenuto uslužno osoblje i kvalitetna usluga.

Glavni grad Škotske, poznat po Edinburškom zamku koji se nalazi na UNESCO listi svetske baštine, istorijskoj ulici Rojal Majl i čuvenom festivalu Edinburgh Festival Fringe, već važi za jednu od najvažnijih kulturnih destinacija u Evropi.

Gostoprimstvo i ljubaznost lokalnog stanovništva dodatno povećavaju njegovu privlačnost, pa svaki susret, od prijavljivanja u hotel do večere u restoranu, može da ostane u posebnom sećanju.

Ipak, razlika između prvoplasiranih gradova bila je veoma mala. Hanoju Vijetnamu zauzeo je drugo mesto, sa 58,6 odsto recenzija u kojima se pominju ljubazno osoblje i dobra usluga. Glavni grad Vijetnama ujedno je jedini grad iz jugoistočne Azije koji se našao među prvih deset.

Na trećem mestu našao se Liverpul u Engleskoj sa 58,3 odsto pozitivnih komentara o usluzi, dok su Pariz i Dablin zaokružili prvih pet mesta.

Evropski gradovi dominiraju listom, jer su zauzeli čak sedam od prvih deset pozicija. Velika Britanija se posebno izdvojila sa četiri grada među prvih deset - Edinburgom, Liverpulom, Birmingemom i Bristolom, što je više nego bilo koja druga zemlja.

Montreal je jedini grad iz Severne Amerike koji se našao u prvih deset, dok je Abu Dabi jedini predstavnik Bliskog istoka.

Zanimljivo je da se među deset najboljih nije našao nijedan grad iz Sjedinjenih Američkih Država. Najbolje rangirani američki grad bio je San Dijego na 14. mjestu, dok se Finiks našao na 17. poziciji.

10 gradova sa najljubaznijom uslugom prema istraživanju MoneySuperMarket-a:

Edinburg, Velika Britanija Hanoj, Vijetnam Liverpul, Velika Britanija Pariz, Francuska Dablin, Irska Montreal, Kanada Beč, Austrija Abu Dabi, Ujedinjeni Arapski Emirati Birmingem, Velika Britanija Bristol, Velika Britanija

(MONDO)