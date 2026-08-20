Španija će do 2040. biti najposjećenija država na svijetu? Zemlja se već sada bori sa prekomjernim turizmom

Nova studija predviđa veliki preokret na svjetskoj turističkoj mapi: Španija bi do 2040. godine mogla da preuzme od Francuske titulu najposjećenije zemlje na svijetu, sa čak 110 miliona turista godišnje.

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Francuska je 2025. godine zadržala titulu najposjećenije zemlje na svijetu, oborivši sopstveni nacionalni rekord po broju turista. Zemlja je ugostila 102 miliona međunarodnih turista, koji su ostvarili 743 miliona noćenja, saopštilo je francusko Ministarstvo privrede. Tri četvrtine (76%) stranih turista dolazilo je iz Evrope.

Ipak, Španija joj je bila veoma blizu, sa 96,8 miliona stranih turista, što predstavlja povećanje od 3,2% u odnosu na 2024. godinu, kada je zabilježeno 94 miliona posjetilaca.

Sada nova studija predviđa da će Španija prestići Francusku i do 2040. godine postati najposjećenija turistička destinacija na svijetu.

Madrid

Izvor: Alex Segre/Shutterstock

Španija bi do 2040. mogla da postane najposjećenija zemlja na svijetu

Nova zajednička studija kompanija Deloitte i Google analizira razvoj turističkog sektora od 1990. godine i predviđa kako će se on razvijati do 2040.

Očekuje se da će broj turističkih putovanja širom svijeta nastaviti da raste i dostići 2,4 milijarde do 2040. godine.

Prema studiji, evropske zemlje će privući najveći dio tih putovanja, oko 38%. Ukupno, između 2019. i 2040. godine, očekuje se više od 362 miliona dodatnih turista.

Predviđa se da će upravo Španija ugostiti najveći broj turista, sa čak 110 miliona posjetilaca godišnje do 2040. godine, dok se za Francusku prognozira oko 105 miliona.

Nakon Španije i Francuske, očekuje se da će SAD i Kina zadržati svoje mjesto među pet najposjećenijih zemalja. Italija bi mogla da padne na šesto mjesto, dok bi se Meksiko popeo na peto. Saudijska Arabija, Indonezija i Ujedinjeni Arapski Emirati mogli bi da se nađu među 15 najposjećenijih zemalja.

Region Azije i Pacifika (APAC) zauzeće drugo mjesto po broju dolazaka stranih turista, a očekuje se da će između 2019. i 2040. privući više od 278 miliona dodatnih turista.

Španija se već suočava sa problemom prekomjernog turizma

Rast broja turista donijeće Španiji nesumnjive ekonomske koristi. Prihodi od stranih posjetilaca porasli su prošle godine za 6,8%, na 134,7 milijardi evra, u poređenju sa 126 milijardi evra u 2024. godini, saopštilo je Ministarstvo turizma.

Međutim, istovremeno se mnoge destinacije u Španiji već bore sa problemom prekomjernog turizma (overtourism).

Tokom posljednjih nekoliko godina širom Španije povremeno su održavani masovni protesti, na kojima su građani zahtijevali od vlasti da riješe sve teži problem prevelikog broja turista.

Neke mjere za ublažavanje problema već su uvedene.

Mjere protiv prekomjernog turizma

U septembru prošle godine vlada je najavila uklanjanje oko 53.000 turističkih stanova iz Jedinstvenog registra turističkog i sezonskog najma. Ti stanovi će ubuduće biti pretvoreni u stalni, dugoročni najam.

Barselona je najavila plan da do 2028. godine potpuno ukine kratkoročne turističke apartmane, čime bi se hiljade nekretnina vratile na tržište dugoročnog iznajmljivanja.

Grad je 2023. godine smanjio broj dnevnih dolazaka kruzera u centralnu luku sa 10 na sedam.

Malaga, popularna ljetna destinacija koja je tradicionalno privlačila veliki broj turista sklonih bučnom ponašanju, pokrenula je kampanju čiji je cilj poboljšanje ponašanja posjetilaca.

Malaga

Izvor: Shutterstock/ Wolf-photography

Na autobusima, bilbordima i društvenim mrežama pojavila se lista od 10 preporučenih pravila, kojima se turistima savjetuje da smanje buku, naročito noću, da ne viču i ne puštaju glasnu muziku u stambenim naseljima i da koriste predviđene kante za otpatke i javne toalete.

Na Balearskim ostrvima uvedene su strože kontrole konzumiranja alkohola i organizovanja zabava na brodovima, kako bi se spriječilo neprimjereno ponašanje turista.

Uprkos tim mjerama, ogroman broj turista i dalje predstavlja ključni problem za mnoge lokalne stanovnike.

Kanarska ostrva su prva na listi najposjećenijih turističkih destinacija 2023. godine.

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"Nemamo ništa protiv pojedinačnih turista, ali turistička industrija stalno raste i troši ogromne količine resursa, a ostrvo više ne može da se nosi sa tim", rekao je prošle godine jedan učesnik protesta sa Kanarskih ostrva.

(EUpravo zato/euronews.com)